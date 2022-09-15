ВОЗ: пандемия коронавируса может закончиться в ближайшем будущем

Еще неделю назад эксперты ВОЗ говорили о том, что каждые 44 секунды в мире из-за коронавируса умирает один человек. А уже 14 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что конец пандемии близок Фото: Shutterstock

Еще неделю назад эксперты ВОЗ говорили о том, что каждые 44 секунды в мире из-за коронавируса умирает один человек. А уже 14 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что конец пандемии близок:

- На прошлой неделе число случаев смерти из-за COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии, хотя пока мы этого не достигли, но завершение находится в поле зрения, практически мы на победной позиции, - передает слова Гебрейесуса ТАСС.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе более 3,1 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, около 11 тысяч умерли. При этом количество заражений снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 28%, а количество летальных исходов - на 22%.

Несмотря на то, что финишная черта уже видна, гендиректор ВОЗ призывает «не прекращать бег», ведь от этого марафона зависят жизни миллионов людей. И нужны дополнительные усилия, чтобы не позволить коронавирусу распространяться дальше: «Если не использовать эту возможность сейчас, то мы столкнемся с риском появления большего числа вариантов вируса, с большим числом смертей и большей неопределенностью».

Что делать-то, спросите вы, ведь вирус мутирует и уходит от иммунитета, а стало быть заболеть им можно снова, снова и снова. А все равно вакцинироваться!

По словам Гебрейесуса, вакцинация, особенно групп риска — это приоритетная задача. ВОЗ ставит цель охватить прививками не менее 70% населения в каждом государстве.

Между тем, региональный директор ВОЗ по Европе, доктор Ханса Анри П. Клюге на конференции в Тель-Авиве рассказал о ситуации в Европе:

- Сама пандемия еще далека от завершения. Слишком много людей все еще умирают без необходимости - более 3000 на прошлой неделе в нашем регионе. Кроме того, мы ожидаем всплеска осенью и зимой, ведь многие люди все еще непривиты.

Также Клюге напомнил, что по меньшей мере 17 миллионов человек именно в Европе, возможно, испытали лонг-ковид в первые два года пандемии.

Ситуация в России тоже пока не особо улучшается: каждый день регистрируют не меньше 50 тысяч новых случаев заражения (и это только официальные данные https://стопкоронавирус.рф). При этом глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным рассказала, что обязательного ношения масок в России вводится не будет, хотя очередную волну коронавируса ждут вместе с осенней волной гриппа.