Впервые с начала спецоперации Владимир Путин лично встретился с главой Китая

Глава Китая ради саммита ШОС даже покинул страну – он не выезжал за границу два с половиной года. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В четверг Владимир Путин прилетел в Самарканд, где два дня, с 15 по 16 сентября, проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. За день у российского лидера было столько встреч, что хватило бы на загруженную неделю: с главами Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Туркмении, Монголии.

Для нас ШОС – это реальный шанс сохранить экономику под ядерными западными санкциями. В организацию входят две главные азиатские страны: Индия и Китай. Никто из членов не присоединился к антироссийскому давлению. Торговля, конечно, просела, но она хотя бы сохранилась.

ШОС – тот самый центр силы многополярного мира, который, выражаясь словами Путина, ломает американскую гегемонию. Не зря организацию еще называют альтернативой «большой семерке».

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБМЕН НА ПОМОЩЬ

Первая встреча нашего президента была с главой Киргизии. Российский лидер напомнил, что мы даем бывшей союзной республике деньги на восстановление границы после конфликтов с Таджикистаном и покупаем ей спасательную технику. Садыр Жапаров в ответ рассказал, что поддерживает у себя изучение русского языка. В следующем году будет открыто пять русскоязычных школ, в 2024-м – еще четыре.

ТЕКСТИЛЮ – ДА, ТУРИЗМУ - НЕТ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов как будто растерялся в начале переговоров. Сначала он уронил карточки с тезисами и не сразу смог их собрать. Потом он поправлял пиджак сидя…

- Мы нацелены на то, чтобы диверсифицировать наши экономические связи. Имеется в в виду сельское хозяйство, текстильная промышленность. Готовы наращивать и поставки несырьевой продукции, - заверил Владимир Владимирович.

К сожалению, еще ни разу не упоминалось развитие туризма. Туркменистан остается одной из самых закрытых стран в мире. И россиянам попасть туда не проще, чем остальным.

С АМЕРИКОЙ НЕ ДОГОВОРИШЬСЯ

В этом году Иран станет полноценным членом ШОС. Как заметил Путин, «осталась последняя формальность». В США это смотрят с тревогой, ведь два главных врага Вашингтона – Москва и Тегеран – становятся официальными партнерами Пекина, главного торгового партнера.

- Американцы думают, что санкции против государства могут остановить его развитие. Это ошибка. Они годами вводят санкции против нас, но народу Ирана удалось преодолеть их. Мы не признаем и никогда не признаем санкции и против России, - пообещал президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси.

- Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США недоговороспособны. И все убедились, что Евросоюз тоже не выполняют свои обещания, - добавил он, явно намекая на провал ядерной сделки.

- Хозяева своего слова – хотят дают, хотят забирают, - поддержал Путин.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР НАМ НЕ НУЖЕН

Последний раз Владимир Владимирович встречался с Си Цзиньпином в Пекине, на открытии зимних Олимпийских игр. Глава Китая ради саммита ШОС даже покинул страну – он не выезжал за границу два с половиной года.

- Москва и Пекин вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мира, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя, что это такое, - заявил российский президент.

Глава страны добавил, что «попытки создать однополярный мир» не подходят большинству остальных стран. Он ценит «сбалансированную позицию» Китая по «украинскому кризису».

- Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, - подчеркнул Путин.

- Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития, - ответил Си Цзиньпин.

Такое ощущение, что Пекин и без помощи любых коллег готов повести за собой мир. Отказываясь от однополярного мира, неплохо бы не угодить в другой такой же.

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ С АФГАНСКИМ НАРОДОМ

Начало встречи Путина и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа заметно затянулось, потому что азиатский политик долго не мог справиться с наушником синхронного перевода. Глава правительства сначала пытался надеть его не на то ухо. Потом помощник из свиты помог зацепить правильно, но наушник вывалился и пришлось цеплять заново.

- Это вот так вот делается, - сказал Путин и показал на себе, как лучше надеть.

Помогло не сильно, потому что без ассистента Шариф так и не справился. Когда с наушниками и переводов все же разобрались, Владимир Владимирович рассказал о планах качать газ на юг.

- Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан. И это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана, – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном: конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но, имея в виду наши взаимные добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена, имея в виду и влияние Пакистана на ситуацию в этой стране, - заявил российский лидер.

Шариф в ответ заверил, что Пакистан очень заинтересован в газопроводе.

НАДО ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА

На трехсторонней встрече глав России, Китая и Монголии Путин рассказал об отказе от доллара.

- В торговле России с Китаем по итогам первого квартала доля расчётов в нацвалютах выросла до 27,5%. Важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей, - призвал глава страны.

Монголия в ближайшем будущем может стать важной транзитной страной. Путин сообщил, что Россия сейчас модернизирует железные дороги азиатской страны для быстрой доставки грузов из Китая. «На повестке дня – строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии», - добавил российский лидер.

ЦЕЛЬ: ОТСОЕДИНИТЬ РОССИЮ ОТ АЗИИ

Американцы уже пообещали, что попытаются поссорить Москву с остальными членами ШОС. Сотрудник Госдепа Анджали Каур заявила в Конгрессе: «США считают критически важным разъединить экономики стран Центральной Азии и России».

Почему Вашингтон хочет это сделать понятно. На организацию суммарно приходится четверть всей суши, 40% населения и больше четверти мирового ВВП. Пока Россия дружит и торгует со странами ШОС, ядерные санкции против нас просто не сработают.

ЗОЛОТЫЕ ЛЕЙКИ

В конце первого дня саммита Владимир Путин вместе с другими главами стран принял участие в посадке памятной аллеи. Президент в костюме с белой рубашкой, но без галстука, взял лопату и засыпал саженец у таблички с российским флагом. В конце он полил дерево из лейки.

Организаторы приготовили для политиков эффектный садовый инвентарь. Лопату, лейку и ведро то ли покрыли золотом, то ли сделали из полированной латуни. Выглядело все это торжественно и богато. Впрочем, если вспомнить, что встреча происходит в Средней Азии, то лопата всерьез может быть позолоченной. Для дорогих гостей ничего не жалко.