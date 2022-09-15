Обнаружить оставленное братьями по разуму: Ученые намерены найти астроархеологические артефакты

Ученые найдут следы пришельцев, если те и в самом деле их оставили. Фото: Shutterstock

Ученые, вопреки своим фантастическим планам, мыслят все-таки реально и найти братьев по разуму, что называется, живьем не рассчитывают. Но полагают, что можно обнаружить так называемые астроархеологические артефакты - те или иные следы, оставленные развитыми внеземными цивилизациями на нашей планете или где-то рядом. С этой целью и был основан научно-исследовательский проект «Галилей» (Galileo Project), инициаторами которого стали профессора из Гарвардского университета Ави Лёб и Фрэнк Лаукиен (Avi Loeb and Frank Laukien). Оба верят в существование инопланетян, а Лёб особенно. Это он обрел всемирную известность тем, что сначала объявил Оумуамуа - влетевший в Солнечную систему, межзвездный астероид - инопланетным кораблем или автоматическим зондом, а потом и предложил его догнать. Пока не улетел слишком далеко. Недавно всё тот же неугомонный профессор начал организовывать экспедицию к берегам Папуа - Новой Гвинеи на поиски другого межзвездного объекта, упавшего там.

По проекту «Галилей» будут работать несколько десятков ученых. И почему бы не поискать инопланетян, раз за это платят.

Во-первых, проект «Галилей» подразумевает, что ученые продолжат дело, начатое институтом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – иными словами, не бросят искать сигналы внеземных цивилизаций в радиодиапазоне. Но будут просматривать и другие частотные диапазоны, и даже гравитационные волны.

Во-вторых, «галилейщики» займутся и тем, чем вроде бы уже занимаются их коллеги из Пентагона и NASA – то есть, НЛО или UAP (Unidentified Aerial Phenomena»), как предпочитают сейчас называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях. В Пентагоне уже что-то прознали и стали темнить. В NASA пока не сильно продвинулись – ни о каких существенных прорывах официально не объявляли, но допустили, что эти самые UAP могут быть как-то связаны с деятельностью пришельцев на Земле.

Лёб полагает, что межзвездный астероид был внеземным аппаратом. Фото: Shutterstock

Ученые, работающие по проекту, постараются добыть собственные изображения таинственных объектов в инфракрасном и оптическом диапазонах. Рассчитывают уловить хоть какие-то сигналы от них. Соответствующие приборы уже подготовлены. Деньги на исследования получены. Предполагается, что финансирование достигнет, в итоге, миллиарда долларов. «На инопланетян» так много еще не выделяли. Видимо, шансы получить отдачу весьма высоки.

В-третьих, ученые подозревают, что в Солнечной системе братья по разуму оставили небольшие автоматические зонды. Приглядывать за нами. Есть планы найти аппараты внеземных цивилизаций с помощью обсерватории Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatorу), оснащенной широкоугольным телескопом-рефлектором, который с 2023 года начнет фотографировать небо с высокой горы Серро-Пачон в Чили.

И наконец, энтузиасты проекта «Галилео» думают всё-таки догнать Оумуамуа и поднять со дна Тихого океана упавший туда межзвездный объект, который, как считают Лёб с коллегами, как раз и мог быть инопланетным зондом. Как сообщил на днях ученый, экспедиция за «зондом» тоже полностью профинансирована. Место, в которое упал объект, известно.

Многие считают, что пришельцы бывали на Луне.

По образному выражению Лёба, поиски инопланетян надо начинать «с заднего двора». Ученые намерены основательно его обшарить.

О других идеях, которые предлагают реализовать коллеги Лёба и Лаукиена – в нашем материале «До нас в Солнечной системе обитали высокоразвитые цивилизации».