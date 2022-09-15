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Наука15 сентября 2022 16:07

Обнаружить оставленное братьями по разуму: Ученые намерены найти астроархеологические артефакты

"Галилейщики" займутся НЛО
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Ученые найдут следы пришельцев, если те и в самом деле их оставили.

Ученые найдут следы пришельцев, если те и в самом деле их оставили.

Фото: Shutterstock

Ученые, вопреки своим фантастическим планам, мыслят все-таки реально и найти братьев по разуму, что называется, живьем не рассчитывают. Но полагают, что можно обнаружить так называемые астроархеологические артефакты - те или иные следы, оставленные развитыми внеземными цивилизациями на нашей планете или где-то рядом. С этой целью и был основан научно-исследовательский проект «Галилей» (Galileo Project), инициаторами которого стали профессора из Гарвардского университета Ави Лёб и Фрэнк Лаукиен (Avi Loeb and Frank Laukien). Оба верят в существование инопланетян, а Лёб особенно. Это он обрел всемирную известность тем, что сначала объявил Оумуамуа - влетевший в Солнечную систему, межзвездный астероид - инопланетным кораблем или автоматическим зондом, а потом и предложил его догнать. Пока не улетел слишком далеко. Недавно всё тот же неугомонный профессор начал организовывать экспедицию к берегам Папуа - Новой Гвинеи на поиски другого межзвездного объекта, упавшего там.

По проекту «Галилей» будут работать несколько десятков ученых. И почему бы не поискать инопланетян, раз за это платят.

По проекту «Галилей» будут работать несколько десятков ученых. И почему бы не поискать инопланетян, раз за это платят.

Во-первых, проект «Галилей» подразумевает, что ученые продолжат дело, начатое институтом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – иными словами, не бросят искать сигналы внеземных цивилизаций в радиодиапазоне. Но будут просматривать и другие частотные диапазоны, и даже гравитационные волны.

Во-вторых, «галилейщики» займутся и тем, чем вроде бы уже занимаются их коллеги из Пентагона и NASA – то есть, НЛО или UAP (Unidentified Aerial Phenomena»), как предпочитают сейчас называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях. В Пентагоне уже что-то прознали и стали темнить. В NASA пока не сильно продвинулись – ни о каких существенных прорывах официально не объявляли, но допустили, что эти самые UAP могут быть как-то связаны с деятельностью пришельцев на Земле.

Лёб полагает, что межзвездный астероид был внеземным аппаратом.

Лёб полагает, что межзвездный астероид был внеземным аппаратом.

Фото: Shutterstock

Ученые, работающие по проекту, постараются добыть собственные изображения таинственных объектов в инфракрасном и оптическом диапазонах. Рассчитывают уловить хоть какие-то сигналы от них. Соответствующие приборы уже подготовлены. Деньги на исследования получены. Предполагается, что финансирование достигнет, в итоге, миллиарда долларов. «На инопланетян» так много еще не выделяли. Видимо, шансы получить отдачу весьма высоки.

В-третьих, ученые подозревают, что в Солнечной системе братья по разуму оставили небольшие автоматические зонды. Приглядывать за нами. Есть планы найти аппараты внеземных цивилизаций с помощью обсерватории Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatorу), оснащенной широкоугольным телескопом-рефлектором, который с 2023 года начнет фотографировать небо с высокой горы Серро-Пачон в Чили.

И наконец, энтузиасты проекта «Галилео» думают всё-таки догнать Оумуамуа и поднять со дна Тихого океана упавший туда межзвездный объект, который, как считают Лёб с коллегами, как раз и мог быть инопланетным зондом. Как сообщил на днях ученый, экспедиция за «зондом» тоже полностью профинансирована. Место, в которое упал объект, известно.

Многие считают, что пришельцы бывали на Луне.

Многие считают, что пришельцы бывали на Луне.

По образному выражению Лёба, поиски инопланетян надо начинать «с заднего двора». Ученые намерены основательно его обшарить.

О других идеях, которые предлагают реализовать коллеги Лёба и Лаукиена – в нашем материале «До нас в Солнечной системе обитали высокоразвитые цивилизации».

Наука: Клуб любознательных