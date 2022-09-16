Главный редактор «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в минувшую среду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 16 сентября, прошла церемония прощания с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным, которого похоронили на Троекуровском кладбище. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Как ранее сообщил шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, в 12:00 по московскому времени в пятницу, 16 сентября, в траурном зале Троекуровского кладбища прошла гражданская панихида и отпевание. После чего главного редактора «Комсомольской правды» похоронили на Троекуровском кладбище на аллее журналистов рядом с Михаилом Зеленским, Андреем Стениным, Агатом Лысенко и Сергеем Доренко.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в минувшую среду, 14 сентября. Все произошло, во время очередной экспедиции в Приморском крае для сбора материалов для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Как писал сайт KP.RU, причиной смерти стал инсульт.

Владимир Сунгоркин начинал свою карьеру в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМа). В 1992 году он стал Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, уже стал главным редактором и председателем совета директоров.