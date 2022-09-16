Владимира Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище на аллее журналистов. Проститься с ним пришли больше 500 человек

Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили 16 сентября на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября. В экспедиции (которые он так любил), в своем родном Приморском крае (который он так любил). Скоропостижно и совершенно неожиданно и трагично для всех — семьи, близких и нас, сотрудников огромной редакции «Комсомолки». Местом кончины Сунгоркина стало далекое село Рощино. Отсюда и начался его последний земной путь - через всю страну, над бескрайней тайгой, полями и лесами. Похороны состоялись в Москве на Троекуровском кладбище.

Проститься с главредом "Комсомолки" пришло больше 500 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проститься с ним пришло больше 500 человек. И не только члены семьи и сотрудники редакции, причем и нынешние и бывшие. Были и первые замы руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Мэр Москвы Сергей Собянин, представить МИД Мария Захарова, министр МВД Владимир Колокольцев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, экс-глава Правительства Сергей Степашин, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главред RT Маргарита Симонян с супругом Тиграном Кеосаяном, главред «Российской газеты» Владислав Фронин, зам редактора «МК» Вадим Поэгли, заслуженный артист Станислав Садальский и многие другие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ВОТ ОНИ, ЗАКРОМА РОДИНЫ»

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас…» - зачитал соболезнования президента Алексей Громов.

А после говорил уже от себя:

- Я много раз видел и слышал, как Володя в сложных ситуациях защищал журналистов «Комсомолки». Газета-то острая, всякое бывало... Володя был большим патриотом и любил Родину. И, мне кажется, имел на это, пожалуй больше права, чем все мы, потому что страну нашу он знал очень хорошо, объездил ее вдоль и поперек. И для него важнее были не города, а вот эти наши большие просторы. Он часто говорил, останавливая машину где-то в полях, что: «Вот они закрома нашей Родины, вот эти вот просторы». Володя очень любил Дальний Восток, и когда туда собирался в очередную экспедицию, у него глаза всегда блестели, как у юноши. В этот раз тоже поехал в свое любимое Приморье, прошел маршрут, уже возвращался на большую землю и… не доехал. Он ушел от нас в этом самом движении, которое всегда было в его жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прощании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА МАРШРУТЕ ПЕРВОПРОХОДЦА

Сергей Собянин вспомнил, что видел Сунгоркина буквально месяц назад.

- И он был полон жизненной энергии, позитива. Трудно было даже представить, что мы будем с ним прощаться. Но, к сожалению, мы все не вечные. Мы знакомы с Володей очень давно, еще до того, как я был назначен в Москву. Это был очень надежный человек.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова тоже вспомнила свою последнюю встречу с нашим главредом. Причем была она совсем недавно, во Владивостоке на экономическом форуме.

- Не представляю ничего более символичного. Я ехала на эскалаторе вниз, а он вверх. Я хотела его окрикнуть, поздороваться, но он так задумчиво смотрел наверх. Теперь я понимаю, куда именно он смотрел.

Именно после форума Сунгоркин и отправился в свою последнюю в жизни экспедицию, собираться материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Шел по его маршруту...

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и военкор Александр Коц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ВЫГНАЛ НИ ОДНОГО СТАРИКА

Очень много говорили журналисты. Военкор «Комсомолки» Саша Коц рассказал, как по-отечески Владимир Николаевич звонил ему в горячие точки. «Ты, похоже, устал, езжай домой, к семье...». Спецкр «КП» Ульяна Скойбеда говорила про то, что в «Комсомолке» не было никогда бывших сотрудников, что ни разу не выгнали ни одного старика, ни отказали в помощи ни одному тяжелобольному коллеге. «Всегда Владимир Николаевич и «КП» всем помогали». И это правда. Вспоминали ветераны «КП» как вместе работали на БАМе, открывали в городах улицы «Комсомольской правды», как готовили первые горячие линии, как начинали жизнь…

Прощальный салют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЯДОМ С ДОРЕНКО И СТЕНИНЫМ

Похоронили нашего главреда под залпы почетного караула на «аллее журналистов» Троекуровского кладбища. Рядом с ним — тележурналист Михаил Зеленский, через могилу - Сергей Доренко, чуть поодаль легендарный Валентин Зорин, погибшие в Донбассе фотокор Андрей Стенин, телерепортеры Антон Волошин и Игорь Корнелюк…

Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили на аллее журналистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

А мы в редакции до сих пор получаем скорбные телеграммы. Читаем их, скорбим. Владимир Николаевич, нам всем, сотням журналистов, а главное - миллионам читателей «Комсомолки» вас очень и очень будет не хватать.

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