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16 сентября 2022 17:11

Владимира Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище на аллее журналистов. Проститься с ним пришли больше 500 человек

Близкие, коллеги и государственные деятели выразили соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды»
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили 16 сентября на Троекуровском кладбище.

Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили 16 сентября на Троекуровском кладбище.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября. В экспедиции (которые он так любил), в своем родном Приморском крае (который он так любил). Скоропостижно и совершенно неожиданно и трагично для всех — семьи, близких и нас, сотрудников огромной редакции «Комсомолки». Местом кончины Сунгоркина стало далекое село Рощино. Отсюда и начался его последний земной путь - через всю страну, над бескрайней тайгой, полями и лесами. Похороны состоялись в Москве на Троекуровском кладбище.

Проститься с главредом "Комсомолки" пришло больше 500 человек.

Проститься с главредом "Комсомолки" пришло больше 500 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проститься с ним пришло больше 500 человек. И не только члены семьи и сотрудники редакции, причем и нынешние и бывшие. Были и первые замы руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Мэр Москвы Сергей Собянин, представить МИД Мария Захарова, министр МВД Владимир Колокольцев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, экс-глава Правительства Сергей Степашин, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главред RT Маргарита Симонян с супругом Тиграном Кеосаяном, главред «Российской газеты» Владислав Фронин, зам редактора «МК» Вадим Поэгли, заслуженный артист Станислав Садальский и многие другие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ВОТ ОНИ, ЗАКРОМА РОДИНЫ»

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас…» - зачитал соболезнования президента Алексей Громов.

А после говорил уже от себя:

- Я много раз видел и слышал, как Володя в сложных ситуациях защищал журналистов «Комсомолки». Газета-то острая, всякое бывало... Володя был большим патриотом и любил Родину. И, мне кажется, имел на это, пожалуй больше права, чем все мы, потому что страну нашу он знал очень хорошо, объездил ее вдоль и поперек. И для него важнее были не города, а вот эти наши большие просторы. Он часто говорил, останавливая машину где-то в полях, что: «Вот они закрома нашей Родины, вот эти вот просторы». Володя очень любил Дальний Восток, и когда туда собирался в очередную экспедицию, у него глаза всегда блестели, как у юноши. В этот раз тоже поехал в свое любимое Приморье, прошел маршрут, уже возвращался на большую землю и… не доехал. Он ушел от нас в этом самом движении, которое всегда было в его жизни.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прощании.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прощании.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА МАРШРУТЕ ПЕРВОПРОХОДЦА

Сергей Собянин вспомнил, что видел Сунгоркина буквально месяц назад.

- И он был полон жизненной энергии, позитива. Трудно было даже представить, что мы будем с ним прощаться. Но, к сожалению, мы все не вечные. Мы знакомы с Володей очень давно, еще до того, как я был назначен в Москву. Это был очень надежный человек.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова тоже вспомнила свою последнюю встречу с нашим главредом. Причем была она совсем недавно, во Владивостоке на экономическом форуме.

- Не представляю ничего более символичного. Я ехала на эскалаторе вниз, а он вверх. Я хотела его окрикнуть, поздороваться, но он так задумчиво смотрел наверх. Теперь я понимаю, куда именно он смотрел.

Именно после форума Сунгоркин и отправился в свою последнюю в жизни экспедицию, собираться материалы для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Шел по его маршруту...

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и военкор Александр Коц.

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и военкор Александр Коц.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ВЫГНАЛ НИ ОДНОГО СТАРИКА

Очень много говорили журналисты. Военкор «Комсомолки» Саша Коц рассказал, как по-отечески Владимир Николаевич звонил ему в горячие точки. «Ты, похоже, устал, езжай домой, к семье...». Спецкр «КП» Ульяна Скойбеда говорила про то, что в «Комсомолке» не было никогда бывших сотрудников, что ни разу не выгнали ни одного старика, ни отказали в помощи ни одному тяжелобольному коллеге. «Всегда Владимир Николаевич и «КП» всем помогали». И это правда. Вспоминали ветераны «КП» как вместе работали на БАМе, открывали в городах улицы «Комсомольской правды», как готовили первые горячие линии, как начинали жизнь…

Прощальный салют.

Прощальный салют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЯДОМ С ДОРЕНКО И СТЕНИНЫМ

Похоронили нашего главреда под залпы почетного караула на «аллее журналистов» Троекуровского кладбища. Рядом с ним — тележурналист Михаил Зеленский, через могилу - Сергей Доренко, чуть поодаль легендарный Валентин Зорин, погибшие в Донбассе фотокор Андрей Стенин, телерепортеры Антон Волошин и Игорь Корнелюк…

Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили на аллее журналистов.

Владимира Николаевича Сунгоркина похоронили на аллее журналистов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А мы в редакции до сих пор получаем скорбные телеграммы. Читаем их, скорбим. Владимир Николаевич, нам всем, сотням журналистов, а главное - миллионам читателей «Комсомолки» вас очень и очень будет не хватать.

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