Иноагент Максим Галкин* стал не нужен на праздниках богачей

Пока иноагент Максим Галкин зарабатывает деньги за границей, его жена Алла Пугачева с детьми в Москве — двойняшки посещают частную подмосковную гимназию Фото: Соцсети

46-летний Максим Галкин* последние полгода работает и живет за границей. Там же он успел наговорить столько всего, что ожидаемо попал в список иноагентов. Вместе с юристом разобрались как это повлияет на заработки артиста Галкина.

Итак: 16 сентября 2022 года Галкин Максим Александрович внесен минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. На сайте ведомства напротив его данных в графе «сведения об иностранных источниках» указано – Украина. Последние полгода Максим Галкин на своих зарубежных концертах не только показывает номера с антипатриотичными высказываниями, но и распространяет недостоверную информацию о СВО. Это же можно было наблюдать в его соцсетях. Из-за этого на родине Галкина стали называть предателем, а он сам перестраховался и за рубежом запретил снимать свои выступления на телефон – за этим теперь следит дополнительная охрана. При нарушениях зрителей заставляют стирать записи со смартфонов. Максим Галкин и раньше гастролировал по разным странам – там он выступает для русскоязычного населения: раньше он успевал объезжать за год по паре стран, так как было много работы на родине – на ТВ и на частных мероприятиях. Теперь поехал зарабатывать сразу по всем проверенным местам. «Кует железо пока горячо»: перед заграничным народом Галкин высмеивает соотечественников, их политические и прочие взгляды.

Если до 16 сентября Галкина еще рассматривали как ведущего частных мероприятий в России: он мог прилетать на частном самолете – провести юбилей или свадьбу и назад на гастроли. Также с условием: запрет на распространение фото и видеосъемки с ним в соцсетях. За гонорар: 2,5 – 3 млн. руб. Однако теперь ситуация изменилась. Как рассказал нам менеджер event-агентства: иноагент Галкин может вести частные мероприятия, но вряд ли кто-то станет связываться с ним – испугаются обсуждения, осуждения и прочих неприятностей; скорее всего, теперь Галкин будет вести застолья обеспеченных людей на заграничных курортах – однако спрос на подобные дорогие развлечения у наших соотечественников сейчас упал почти на 80%.

Как еще изменится коммерческая деятельность Галкина рассказал KP.RU адвокат Тимур Матвеев: «Статус иностранного агента накладывает достаточно серьезные ограничения. Физическое лицо иностранный агент не в праве организовывать публичные мероприятия; не в праве поддерживать кого-то во время выборов, участвовать в комиссиях; получать государственное финансирование, участвовать в государственных закупках – то есть Галкин не сможет выступать в концертах, которые оплачивают госструктуры. Все свои публикации в социальных сетях или в других источниках информации он должен делать с пометкой о том, что является иностранным агентом. То есть вести прежнюю деятельность в привычном для него режиме Галкин уже не сможет, так как ограничения существенные».

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, как изменятся заработки артиста-иноагента Фото: Личный архив

СМИ также делают маркировку при упоминании иноагентов. Все эти ограничения не запрещают артистам рекламировать негосударственные компании. Однако вряд ли кто-то подарит Галкину теперь новый рекламный контракт в нашей стране. Крупные компании, которые Максим Галкин последние несколько лет рекламировал в нашей стране, разорвали с ним контракты еще весной. Галкин за один годовой контракт получал от 50 млн. руб. Так что сбережения в его семье есть. У артиста осталась реклама в социальных сетях – что с ней будет в новых условиях: посмотрим. По прогнозам экспертов – станет еще меньше.

Пока у Галкина полно работы за границей: ближайший концерт Галкина запланирован на 23 сентября в Праге – билеты от 3160 рублей; далее – Карловы Вары, Марбелья. Останется такой же интерес к иноагенту у западных зрителей через год – покажет время. По слухам в Израиле Галкину предлагали работу на местном ТВ.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.