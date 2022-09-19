Певец SHAMAN намерен открыть собственный продюсерский центр

Продюсерский центр сфокусируется на продвижении проекта SHAMAN Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец SHAMAN, выпустив вирусные клипы на песни «Встанем» (40 миллионов просмотров на его страницах в соцсетях) и «Я русский» (14 миллионов просмотров), обрел уверенность в себе и намерен дальше штурмовать шоу-бизнес. Причем, практически в одиночку. В эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) артист рассказал, что принял решение завершить партнерские отношения с именитым композитором Виктором Дробышем, и развеял миф о том, что продюсер его раскрутил.

— Еще в августе 2021-го я выложил в интернет песню «Улетай», которая получила 8,5 миллиона просмотров в TikTok и YouTube, — вспоминает SHAMAN. — Тогда в социальных сетях ко мне и начали активно добавляться подписчики. В общей сложности набралось более миллиона человек. В тот момент ко мне и обратилась команда Виктора Дробыша. Они предложили заключить договор на паритетных условиях, в которых Виктор будет не продюсером, а моим агентом, организующим концерты и продвигающим творчество. Исполнителем по контракту выступила PR-компания «Войс», входящая в состав «Первого музыкального издательства». Мы подписали соглашение, после чего я продолжил работать, как и работал — писал песни в собственной домашней студии, аранжировал, сводил и выпускал их, продюсируя себя сам.

Продюсер и композитор Виктор Дробыш Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя 9 месяцев молодой музыкант решил начать самостоятельный путь и объявил о запуске собственного продюсерского центра, который так и будет называться — SHAMAN. При этом с Дробышем певец сохранил теплые человеческие отношения.

— Мы прекратили сотрудничество, но не общение, — подчеркнул автор и исполнитель.

Продюсерский центр сфокусируется на продвижении проекта SHAMAN, а в перспективе займётся поиском и поддержкой талантов, менеджментом артистов и организацией гастролей.

— Все силы хочу сейчас направить на развитие своего творчества, чтобы оправдать колоссальный кредит доверия, полученный от поклонников, — подчеркнул SHAMAN. — И, конечно же, помочь другим. Мало, кто знает, насколько долог и тернист путь к славе. И я хочу дать шанс молодым ребятам.

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