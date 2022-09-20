Переставший узнавать людей Брэд Питт начал лепить скульптуры в качестве терапии: деревянный дом, бойня, пули в силиконе

Фото: Твиттер Бреда Питта

В небольшом финском городе Тампере вдруг показали выставку скульптур голливудского актера Брэда Питта. Работы выставили в Художественном музее Сары Хилден в рамках крупной выставки британского художника Томаса Хаусаго.

Фото: Твиттер Бреда Питта

Двукратный обладатель «Оскара» начал лепить после расставания с Анджелиной Джоли, которая подавала на мужа заявления в ФБР, стравливала с детьми и отсуживала права на них , хотела забрать бизнес и так далее, — в 2017 году. Именно тогда актер начал трудиться по 15 часов в день в студии Хаусиго. При этом Питт подчеркивал, что это не хобби, а особый вид спорта для него, нечто вроде трудотерапии: «одиночный, очень тихий и очень тактильный».

Фото: Твиттер Бреда Питта

В Финляндии показали девять работ артиста, среди них гипсовое панно с изображением перестрелки, а еще серия силиконовых и деревянных скульптур, арт-объектов в виде домов, каждый из которых прострелен патронами разного калибра.

— Для меня это самоанализ, — пояснил Питт. — Я имею в виду поиск моих ошибок в отношениях, мест, где я оступился. Во мне это появилось из-за того, что я называю «радикальной инвентаризацией себя». Это значит быть реально честным с собой и думать обо всех, кого я обидел, поступив неправильно.

Фото: Твиттер Бреда Питта

Разумеется, финские жители были шокированы, когда увидели на выставке не только Брэда, но и легенду музыки Ника Кейва — австралийский рокер показал на той же выставке изделия из керамики, которые сделал сам.

— Для нас с Ником это новый мир и наш первый подобный опыт, — объяснил Питт местному ТВ. — И он кажется правильным.

Фото: кадр из фильма.

В последнее время актер продолжает работу — он сыграл главную роль в картине «Вавилон» (премьера в 2023 году), боевике «Быстрее пули» (премьера 27 сентября) и вскоре вернется во франшизу про друзей Оушена — однако жалуется на неприятный недуг: Питт перестал запоминать лица людей, с которыми общался.