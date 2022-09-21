Последнее фото Елизаветы, сделанное в замке Балморал за несколько дней до кончины. Фото: REUTERS

За официальными церемониями остались в стороне многочисленные скандалы, сопровождавшие ее 70-летнее пребывание на троне. Вспоминаем некоторые эпизоды…

Рождена не для трона

Елизавета Александра Мария Виндзор появилась на свет 21 апреля 1926 года вовсе не для царствования. Никто тогда в Британии даже представить не мог, что эта девочка станет королевой. Корона досталась ей благодаря цепи случайностей.

В 1936 году король Георг V неожиданно умер. Официально - от тяжелой болезни легких. И лишь спустя полвека, после публикации дневников его лейб-медика барона Бертрана Доусона, стало известно: личный доктор собственноручно вколол королю смертельную дозу морфина и кокаина. Дескать, чтобы долго не мучился...

И вот тут-то десятилетней Елизавете, не имевшей шансов на престол, улыбнулось наконец счастье. Ставший королем старший сын почившего в бозе (убиенного?) монарха Эдуард VIII, связавшись с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон, меньше чем через год отрекся в пользу младшего брата, Георга VI, ее батюшки. И Елизавета неожиданно стала наследницей престола.

Георг VI был заядлым курильщиком и заработал рак легких, от чего и умер в 1952 году. Так 25-летняя Елизавета стала королевой. «В каком-то смысле у меня не было времени на стажировку, - вспоминала она. - Мой отец умер очень молодым, все происходило стремительно: надо было сразу браться за работу и выполнять ее как можно лучше».

На официальном фото 1968 года в честь 42-го дня рождения королевы Елизавета запечатлена с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом, любимой собакой корги и детьми. Фото: LEGION MEDIA

Муж-бабник у рожденной для любви

На самом деле Елизавета Виндзор была рождена для любви. В 13 лет она была очарована своим четвероюродным братом, 18-летним принцем Греческим и Датским Филиппом. «Он был пришельцем из другого мира, - вспоминала герцогиня Мальборо. - Это и привлекало к нему Елизавету. Ну и, конечно, его убийственная красота… Боже, как он был красив!»

В 21 год наследница престола вышла за него замуж. Увы, сам Филипп женился по расчету. «Мне надоела нищета, - признался он своему биографу Бэзилу Бутройду. - У меня никогда не было своего угла. С восьми лет я скитался по школам и кораблям». Лишь в 1947-м благодаря удачному браку с Елизаветой он обрел свой угол в Букингемском дворце. И титул герцога Эдинбургского.

Семейная жизнь сразу не заладилась. К середине 50-х они уже не спали вместе в супружеской опочивальне из-за многочисленных измен Филиппа. Британский парламент даже провел несколько секретных заседаний по ситуации в королевской семье, дабы предотвратить скандальный развод.

Еще холостяком Филипп организовал элитный мужской «Четверг-клуб» для специфических развлечений с дамами легкого поведения. Гостей встречал в одном лишь кружевном фартуке. За это друзья прозвали его Голым официантом. Продолжились «заседания» и после его женитьбы и рождения первенца Чарльза. Когда слухи о четверговых загулах элиты пошли по Лондону, клуб прикрыли. Служба безопасности Дома Виндзоров настоятельно рекомендовала друзьям Филиппа не звонить, не писать и не встречаться с ним. Королевского фотографа Бэрона Нейхума, придворного остеопата и живописца доктора Стивена Уарда, поставлявшего в клуб девиц, и вовсе ликвидировали. Вместе с несколькими жрицами любви.

Были у женатого Филиппа также интрижки со светскими львицами, актрисами, принцессой Александрой Кентской, кузиной и закадычной подругой Елизаветы.

Любопытный факт: по британскому законодательству архив королевской семьи должен оставаться в секрете не более чем 30 лет. Однако Секретная служба ее величества выделила из этого архива 27 отдельных файлов, которые парламент решил держать в тайне и вне доступа для общественности ближайшие 100 лет.

Большинство файлов - доклады британской контрразведки MИ5 и Скотленд-ярда о личной жизни супруга английской королевы. Точнее, его загулах на стороне.

Фото: Peter NICHOLLS/REUTERS

9 июня 2018 года, королевское семейство наблюдает за воздушным парадом с балкона Букингемского дворца:

1 королева Елизавета II; 2 принц Чарльз; 3 принц Эндрю; 4 принцесса Анна; 5 вице-адмирал Тимоти Лоренс, муж принцессы Анны; 6 принц Уильям; 7 Кэтрин Миддлтон, жена принца Уильяма; 8 принц Гарри; 9 Камилла Паркер-Боулз, вторая жена принца Чарльза; 10 Меган Маркл, свежеиспеченная жена принца Гарри, которую тогда поставили во второй ряд, но на просмотр воздушного парада все же допустили...

Заклятая сестра

- Младшая сестра королевы принцесса Маргарет без памяти влюбилась в знаменитого летчика, героя войны капитана Питера Таунсенда, - говорит писатель Геннадий Соколов, автор книг о тайнах британской короны. - Но тот был разведен. И незнатен. Тогдашние правила Дома Виндзоров не позволяли им заключить брак. Только молодая королева как глава англиканской церкви могла устроить счастье единственной сестры. Но Елизавета II на это не пошла, несмотря на отчаянные мольбы Маргарет. Та отомстила, переспав с Филиппом. За это Елизавета чуть ли не силой выдала сестру замуж за простого фотографа. Первый за 450 лет брак особы королевских кровей и простолюдина.

Марго стала пить, принимать наркотики, открыто изменять мужу. Развод. Былая красавица увяла. И умерла в 71 год после четвертого инсульта.

Яблоко от яблони

Только младший сын королевы принц Эдвард оказался примерным семьянином. Старший сын Чарльз - свежеиспеченный король Карл III - в молодости был большим ловеласом. Женившись в 1981 году по настоянию матери на аристократке Диане Спенсер, продолжал жить со своей старой любовницей Камиллой Паркер-Боулз.

С 1992 года супруги официально жили раздельно, а в 1996 году развелись. Спустя год Диана погибла в автокатастрофе в Париже вместе с сердечным другом Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера. Официальная версия - несчастный случай. Но и сейчас, спустя четверть века после трагедии, мало кто в это верит.

Есть масса версий, что принцессу Диану заказал Дом Виндзоров. Тем более что Диана оставила записку своему дворецкому Полу Баррэллу: «Я уверена, они готовят несчастный случай со мной. Постараются убрать меня, чтобы Чарльз смог снова жениться». Чарльз действительно женился на старой любовнице в 2005-м.

Смерть Дианы, «королевы людских сердец», стала еще одним черным пятном на золотой британской короне.

Папарацци поймали принцессу Диану с любовником Доди аль-Файедом на пляже в Сардинии. Фото: LEGION MEDIA

Разводы, измены…

Развелась с мужем принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы и Филиппа, у принца Эндрю супружеская жизнь с Сарой Фергюссон тоже не задалась. Развод. Потом роман с бизнес-леди, отказавшейся выйти за него замуж.

И, наконец, оглушительный секс-скандал с давним другом, американским миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. Тот не только сам пользовал несовершеннолетних, но и снабжал ими влиятельных друзей в разных странах. В 2019 году Эпштейна нашли повешенным в американской тюрьме. Он слишком много знал! Официальная версия - самоубийство. Свидетельница Вирджиния Робертс-Джуффре утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с британским принцем. Королевская семья заявляла, что все обвинения беспочвенны. Сам принц хранил молчание. Однако в начале этого года замаячил допрос Эндрю под присягой. И он мигом урегулировал иск во внесудебном порядке. Сумма отступных несовершеннолетней жертве изнасилования не афишировалась. Но эксперты полагают, что речь идет о десятке миллионов долларов. 13 января Букингемский дворец объявил, что средний сын Елизаветы II «с согласия и одобрения королевы слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности». Он также утратил право носить титул его королевское высочество. Фактически это стало признанием его вины.

Похоже, именно этот секс-скандал, широко освещавшийся в западной прессе, ускорил смерть Елизаветы II.

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