Телеведущий Борис Корчевников Фото: социальные сети

Борис Корчевников разместил в блоге фотографию, которая поразила его самых преданных фанатов. На свежем снимке артист показал запечатанные коробки с гуманитарной помощью. Известный телеведущий всегда много занимался благотворительностью. Он организовывал сборы средств на лечение больных детей, восстановление разрушенных храмов. После начала спецоперации России на Украине он не раз ездил на Донбасс, посещает госпитали, а недавно объявил сбор средств на медикаменты для солдат.

Борис Корчевников работает на износ. Он успевает руководить телеканалом, вести шоу, посещать храмы и помогает нуждающимся. Недавно стало известно, что шоумен приютил в своей квартире в центре Москвы беженца из Бучи.

А еще телеведущий показал посылки с гуманитарной помощью и рассказал о людской чуткости. Он сообщил, что не так давно ему написал человек, сообщивший об изобретении. Умелец сделал переносные печи. "Удобные, мобильные, хорошо греют. Хочет отдать их солдатам. На днях первую партию отправим на передовую. Спасибо всем, в эти выходные отправили на Донбасс просто огромный груз из лекарств для госпиталей, теплых вещей, свечей, ладана, инструментов и всего того, что вы привозили или присылали для Донбасса", - поведал Борис.

На свежем снимке он как раз позировал с такой мобильной печкой в руках. Выглядит артист очень уставшим и сильно похудевшим. Его лицо осунулось, а под глазами появились черные круги. Ошеломленные поклонники пишут кумиру слова поддержки и благодарят за милосердие и чуткость, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что недавно Борис перенес новую операцию на голове. Первый раз ему удалили опухоль в мозгу в 2015 году. Судя по всему, сейчас медики пытаются спасти мужчину от полной глухоты. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался артист.

Он рассказывал, что проходит серьезную стадию лечения. Теперь наступил долгий период восстановления. Борис надеется на лучшее. В этом ему помогает вера.