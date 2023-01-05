Что означают слова президента Эстонии Адара Кариса о бессмысленности борьбы с русским языком

Главред РуБалтик.ру Носович назвал слова президента Эстонии Кариса о русском языке "имитацией либерализма" Фото: принтскрин видео.

Заявление президента Эстонии Алара Кариса по поводу отсутствия необходимости бороться с русским языком в регионе обусловлено попытками "имитации либерализма". Такое мнение выразил главный редактор портала РуБалтик.ру Александр Носович в эфире радио "Комсомольской правды" в ходе интервью с ведущим Игорем Измайловым.

"Дело в том, что в Прибалтике, в частности, в Эстонии, свойственны такие имитации либерализма в тот момент, когда они что-то там маневрируют и хотят для себя чего-то добиться, какой-нибудь мелочи от Евросоюза. Вот можно погадать, с чем может быть связано в этой связи заявление президента Эстонии. Ну, например, с тем, что Эстония хочет перетащить к себе телеканал "Дождь"*, как вариант, один из возможных вариантов", - считает Носович.

Главред полагает, что слова эстонского президента не играют никакой роли ни на политической арене, ни для населения страны, потому что фигура этого должностного лица имеет под собой лишь формальную подоплеку, так как он выбран парламентом, а не всенародным голосованием.

"Когда Алар Карис стал президентом Эстонии, он тоже там выступал с заявлениями, что Россия это большой великий сосед, что с соседями нужно дружить, с соседями нужно разговаривать, как бы мы к русским ни относились и т.д. и т.п. Что за этим последовало? Ничего. И это ничего последовало еще до 24 февраля, так что тут не действует эта демагогия по поводу того, что вот мы напали на Украину и поэтому с вами не хотят разговаривать и т.п. Нет, они просто не хотят иметь нормальных отношений с Россией и тут не было бы Украины, было бы еще чего-нибудь", - предположил Носович.

На вопрос журналиста "КП" о разнице между балтийским отношением к русской культуре и украинским в контексте восприятия, Носович подчеркнул, что ситуация в Украине гиперболизирована сравнительно с странами Балтии и является куда более "выгодным" полем для боевых действий.

"Прибалтика – это принципиально иная территория, если рассматривать ее как потенциальный театр военных действий, чем Украина. Поэтому военные действия на территории Прибалтики, если до них дойдет, они не будут такими, как то, что мы видим последний год в формате СВО. Это территории не обороняемые, не защищаемые, там все пройдет гораздо быстрее. Именно в принципе ее территориальной, во-первых, малости, во-вторых, зажатости между российской границей и Балтийским морем", - подводит главред.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис в интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит смысла в борьбе с русским языком на фоне событий в Украине.

"Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой", - сказал президент.

По словам Кариса, отношение к русскому языку с момента начала конфликта в Украине изменилось.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.