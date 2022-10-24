Никита Михалков назвал Даню Милохина "позорищем и овощем безграмотным"

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Никита Михалков не раз высказывался по поводу современных реалий в культуре. Знаменитый режиссер с осуждением говорит о тех артистах, которые под самыми разными предлогами бежали из России. А не так давно от многодетного отца досталось блогеру Дане Милохину.

Никита Михалков в очередной раз посетовал на низкий уровень культуры. По мнению 77-летнего режиссера, в настоящее время основной проблемой общества является поощрение безграмотности. В качестве примера он привел Даню Милохина. Только ленивый не обсуждал речь молодого человека на ПМЭФ-2021.

"Совершенно естественным становится, например, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный Даня Милохин. Это тот, который отличился на экономическом форуме. Мы видели это позорище. А теперь по телевидению он в конкурсах: журит, судит", - негодовал режиссер в новом выпуске программы "Бесогон ТВ".

Михалков привел и другой пример, который возмутил его до глубины души. Во время одного из эфиров блогер внезапно для себя выяснил, что Сахалин находится в России.

"Даня Милохин, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение", - не сдержался в сравнениях Никита Сергеевич.

Многодетный отец возмущен снисходительным отношением россиян к подобным персонажам. "Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Все можно, все позволено, никаких табу и ограничений", - сокрушается артист.