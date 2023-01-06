Россияне молятся за Никиту Михалкова: режиссер в реанимации с интоксикационным синдромом

Никита Михалков госпитализирован. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Никите Михалкову стало хуже. Именитого режиссера спешно увезли в реанимацию больницы № 52 в Москве. У артиста грипп и признаки системного воспаления. Кроме того, по данным СМИ, есть проблемы с кишечником, наблюдается интоксикационный синдром.

Никиту Михалкова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию несколько часов назад. Как сообщил источник "360", артист находится в сознании. Режиссер дышит при помощи кислорода.

У мэтра диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, наблюдается интоксикационный синдром, передает Mash. За состоянием именитого пациента неустанно наблюдают врачи.

Информация о том, что Михалков заболел, появилась вечером, 5 января. Сообщалось, что у режиссера диагностировали ковидную пневмонию. К симптомам простуды добавились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. "Скорую" он вызвал сам.

Пресс-служба артиста позже заявила, что у Никиты Сергеевича грипп. Супруга режиссера - Татьяна Евгеньевна призвала не сеять панику.

Меж тем поклонники Михалкова вторые сутки молятся за его здоровье. Люди не скрывают своих переживаний, называя кумира "дорогим сердцу человеком" и настоящим патриотом России.

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