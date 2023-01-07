«Ждите 19 сентября»: Найдено неизвестное предсказание Жириновского о судьбе Украины в 2023 году

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже почти год, как с нами нет главного политического предсказателя и думского визионера Владимира Вольфовича. Но дело его, так сказать, живет. Жириновский в разное время сделал столько прогнозов на будущее, что многие из его заявлений подтверждаются жизнью только сейчас.

Мы собрали заявления легендарного политика, которые могут исполниться как раз в этом году.

БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ

«Любые политические формы, будь то ЛНР или ДНР, так и не состоявшаяся федеративная Новороссия, являются лишь временными мостиками на пути к единой России, национальному дому всего русского народа», - сказал политик в 2020 году.

Тогда еще в Кремле говорили о «безальтернативности» Минских соглашений. ЛДНР воспринималась, как безусловная часть Украины. Но прав, в итоге, оказался Жириновский.

И дальше он сделал прогноз, который вполне может воплотиться во второй половине 2023-го:

«Нынешняя Украина – это проект Австро-Венгерской империи, которая осуществила геноцид русских на своей территории. Лучшее решение – раздел Украины на Галицию и Малороссию. Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся юго-восточная Украина пойдет по пути Крыма – в состав России. В таком случае к России присоединятся территории с населением более 25 млн. человек. Киев больше не будет выступать врагом Москвы, и наступит мир – как на западе, так и на востоке», - обещал Жириновский.

Ну часть юго-восточной Украины точно пошла по пути Крыма. Уже и сухопутный коридор до полуострова есть с отремонтированной дорогой.

«Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины, - подчеркнул политик.

По идее, следующие президентские выборы должны пройти 31 марта 2024 года. Будут они или нет – бог его знает. Но к концу года ясность должна появиться, потому что предвыборная агитация либо начнется, либо нет.

КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

Многие помнят про знаменитое предсказание политика о начале спецоперации «в 4 часа утра, 22 февраля».

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну», - сказал Владимир Вольфович с трибуны Госдумы за три месяца до начала наступления нашей армии.

Но не все знают, что у этой речи было и продолжение!

«Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», - сказал Жириновский.

Про перемирие после лета сейчас говорят многие аналитики. Вполне возможно, что оно правда будет именно в это время. И повторная эскалация под новый президентский цикл на Украине тоже вполне возможна. Будущее покажет, был ли основатель ЛДПР прав.

США МИР НЕ ВЫГОДЕН

Еще до начала активных боевых действий на Украине Жириновский предсказывал, что Америка станет активнее всего затягивать конфликт. Но им придется отступить.

«Европе сейчас выгодно убрать гнойник. Прямо в сердце Европы – огромная территория с населением 40 млн. человек. Внутренне европейцы будут рады, если русская армия подойдёт к границам Германии, Австрии, Венгрии, как это было во времена СССР. И никуда дальше не пойдет. Всем выгодно разрешить этот конфликт. Мешают только американцы, потому что они в этом случае окажутся в проигрыше. Им не хочется связывать правление Байдена с поражением. Но придется».

Будущее покажет, был ли вождь ЛДПР прав в своих смелых политических прогнозах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Видимо, это «придется» наступит не завтра. Вашингтон уже выделил на 2023-й 45 млрд. долларов для военной помощи Киеву. С другой стороны, если Украина начнет проигрывать, как предсказал Жириновский, то деньги Зеленскому могут и не дойти.

САНКЦИИ

«Санкции против России помогут сделать нам истинно национальной нашу политическую и экономическую элиту. Пусть все знают: надо жить и работать в собственной стране для ее благополучия. А не считать Россию удобной площадкой для заработка денег, чтобы затем жить в роскоши за границей», - еще шесть лет назад сказал Жириновский.

Теперь-то многие олигархи поняли, что жить и работать лучше дома. Когда у них отняли счета в западных банках, яхты, особняки в Европе, другого варианта просто не осталось.

Но осознание пришло слишком поздно. А и основатель ЛДПР, и Путин предостерегали богачей…

ВТОРАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Не надо забывать, что Украина – не единственная страна СНГ, где не затихает стрельба. Весь прошедший год продолжался конфликт между Ереваном и Баку.

«Россия не бросала Армению. Если бы премьер-министр Армении Никол Пашинян сразу обратился к руководству России с просьбой оказать военную помощь самой Армении, а не Нагорному Карабаху – эта помощь была бы оказана. Россия могла по аналогии с Турцией, которая собирала ополчение в поддержку азербайджанской армии, помочь собрать людей для Армении, в частности. Помочь вернуться на родине тем армянам, которые уехали за границу», - как-то сказал Жириновский.

Флаг Армении на КПП в Лачинском коридоре. Лачинский коридор является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. Фото: Александр Патрин/ТАСС

В итоге прогноз экс-парламентария выполнился частично. Мы ввели миротворцев на границу Армении и Азербайджана. Но до мобилизации добровольцев вряд ли бы дело дошло, особенно сейчас.

После подрыва подводных газопроводов на Балтике появился план транзитного коридора для голубого топлива из России в Европу через Турцию. Для нас этот черноморский проект очень важен. Поэтому-то вряд ли в Москве станут делать что-то назло Анкаре. Отправка же армии в Армению для борьбы с солдатами турецкого союзника вряд ли бы понравилась Эрдогану.

Поэтому-то Кремль весь прошедший год искал варианты только мирного решения конфликта между Ереваном и Баку.

НЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ, А ПРОЩУПЫВАНИЕ ПОЧВЫ

Справедливости ради надо сказать, что некоторые к предсказаниям Жириновского относятся скептически. Например, главный интеллектуал Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что Владимир Вольфович просто прощупывал почву в интересах властей.

- Его предсказания вообще сильно переоценены. Чаще всего – это были лишь пробные шары, чтобы прощупать настроения общества.

- Даже когда он в декабре анонсировал начало спецоперации с точностью в два дня? – вопрос КП.

- Это было последнее предупреждение Западу. Тогда уже стало ясно, что у нас не получается договориться с НАТО. Ну и Жириновский напомнил, чем все может кончиться.

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