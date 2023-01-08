Что случилось с Никитой Михалковым: Свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 8 января 2023 года

Никита Михалков находится в реанимации в тяжелом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного несколько дней назад, диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония (коронавирус не подтвердился), на фоне которой развился интоксикационный синдром. Что означают эти термины, и насколько тяжелым может быть состояние артиста, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам специалиста, в случае с Михалковым речь идет о бактериальной пневмонии, а не о вирусной (которая бывает при заражении ковидом). Эксперт отметил, что полисегментарная пневмония, вызванная пневмококком, - это очень серьезно, особенно в пожилом возрасте, ведь после 40 лет иммунная система начинает угасать на глазах.

Между тем, по словам друга Михалкова, актера и художника Александра Адабашьяна, у режиссера нет жара: "температура слегка повышена". Врач уверен: это не очень хороший признак.

Телеведущая Ксения Собчак, активно освещающая ситуацию вокруг болезни Михалкова, опубликовала скандальный пост, в котором порассуждала о возможных последствиях гипотетической смерти режиссера для отечественной культуры. В результате Собчак обвинили в том, что она раньше времени уже принялась "хоронить" Михалкова, после чего телеведущей пришлось публично оправдываться за свои слова, поясняя, что ничего подобного она в виду не имела.

Также стоит отметить, что 7 января 2023 года стало известно о том, что украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против Михалкова. Поводом для этого стала активная поддержка со стороны режиссера российской военной спецоперации на Украине. Помимо Михалкова, в украинский санкционный список также попало и еще более сотни российских деятелей культуры и звезд шоу-бизнес, поддержавших СВО.

В пятницу 6 января СМИ сообщили, что Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве.

Также сообщалось, что у режиссера выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. При этом он остаётся в сознании и дышит самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в последнее время у Михалкова имелись серьезные проблемы со здоровьем. В частности, Никита Сергеевич перенес сразу несколько различных операций. Среди них была и операция по замене бедренного сустава, в ходе которой, как сообщал журналистам сам режиссер, в его организм даже занесли инфекцию.