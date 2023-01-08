Никиту Михалкова спасают врачи певицы МакSим

Никиту Михалкова не случайно перевели в 52-ю больницу - здесь есть новейшее медицинское оборудование, а у врачей огромный опыт Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист, легендарный режиссер Никита Михалков четвертый день в больнице. За это время появилось уже несколько версий диагноза 77-летнего Никиты Сергеевича. Однако семья Михалковых на данный момент не комментирует и не озвучивает диагноз режиссера. Официально пресс-секретарь артиста озвучила диагноз — грипп. 8 января пресс-секретарь Никиты Михалкова Ирина Мячина на наш вопрос о состоянии здоровья Никиты Михалкова ответила kp.ru: «Когда будет комментарий, я вам сообщу». Видимо близкие и команда ждут распоряжение от самого режиссера: когда он захочет объявить, что уже здоров.

От чего лечат Никиту Сергеевича?

Члены семьи Михалкова (как и сам Никита Сергеевич) берут трубки только на известные им телефонные номера. С самим Никитой Михалковым на Рождество разговаривал Владимир Легойда. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в своем телеграм-канале: «Я кратко говорил с Никитой Сергеевичем по телефону. Он тепло поблагодарил Патриарха за молитвы и внимание. А также поблагодарил всех, кто молится о его скорейшем выздоровлении». Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Литургией молился о здравии Никиты Сергеевича. Патриарх передал режиссеру в больницу святую просфору, их которой была вынута частица о его здравии. На Рождество Никита Сергеевич также получал поздравления от родных – все по телефону.

Никита Михалков госпитализирован 5 января – была температура, кашель, небольшая одышка. Поэтому приняли решение вызвать «Скорую». «Скорая помощь» отвезла народного артиста в московскую клиническую больницу №67, а там уже приняли решение госпитализировать Никиту Сергеевича в столичную больницу №52. Сразу же пресс-секретарь народного артиста Ирина Мячина cделала официальное заявление: Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом. В телеграм-каналах со ссылкой «на свои источники» называли два разных диагноза Михалкова: «ковидная пневмония» (Baza) и «двусторонняя полисегментарная пневмония, интоксикационный синдром» (Mash). Друг Михалкова Александр Адабашьян рассказывал kp.ru о самочувствии Никиты Сергеевича: «Коронавируса нет, это точно. Это первое, что я спросил, о чем забеспокоился. Сразу же сделали тест. Ковида не обнаружили. Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет».

Где лечат Никиту Михалкова?

О чем говорят сейчас коллеги Никиты Михалкова? Никита Сергеевич в сознании, он в реанимации клинической больницы №52, дышит сам. Обсуждают версию, что из-за гриппа началось осложнение – пневмония. Во время гриппа может развиваться и бактериальная инфекция, поэтому какая пневмония у народного артиста – вирусная или бактериальная коллеги не знают. Продюсер, известный организатор мероприятий рассказал нам: «На Рождество вечером на одном из мероприятий коллеги-артисты обсуждали новости про Никиту Сергеевича – говорят, что у него есть пока небольшая, но положительная динамика. Говорят что был грипп, а из-за него идут воспалительные процессы в организме. Все молимся о скорейшем выздоровлении легендарного человека».

Никиту Михалкова не случайно перевели в реанимацию именно 52-й больницы. Здесь есть новейшее медицинское оборудование, а у врачей огромный опыт — все для спасения людей с осложненным течением пневмонии. Именно в реанимационном отделении 52-й больницы за годы пандемии спасли жизни многим тяжелым больным. К примеру, врачи этого отделения спасли и певицу MaкSим (Марину Абросимову), которую перевели сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике. У MaкSим при поступлении в частное медучреждение был отрицательный текст на ковид. Марина объясняла: «Мне сообщили, что когда вирус только начинается, то его можно определить, он остается на слизистой. А потом вирус спустился вниз, к легким, и посредством теста это нельзя было определить, он показывал отрицательный результат». Певица была без сознания, поэтому бумаги о переводе звезды в больницу № 52 решилась подписать ее мама. И спасла дочери жизнь. Состояние Марины было тяжелым – ее подключили к аппарату ИВЛ, ввели в искусственную кому: «Моя благодарность первой клинике за то, что они искренне признались, что не справляются, что пациента они теряют. ИВЛ не справлялся, поражение легких становилось все больше. Образовались тромбы, и тот кислород, который должен был поступать посредством ИВЛ в легкие – он не доходил до легких. Поэтому нужен был срочно аппарат ЭКМО, который заменяет функцию легких и других органов. А в это время врачи могут сражаться за жизнь пациента». Аппарат ЭКМО и врачи с огромным опытом спасения тяжелых больных с пневмонией – это в больнице № 52. ЭКМО – это система искусственного кровообращения – аппарат перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела. Процедуру проводят, когда все другие виды лечения испробованы. Певица MaкSим больше месяца провела в искусственной коме, в реанимации – ее вылечили, и женщина вернулась к привычной жизни и гастрольной деятельности.

Можно не сомневаться, что Никита Михалков в руках опытных врачей. Хочется верить, что в ближайшие дни мы получим новости о том, что опасность миновала и Никита Сергеевич пошел на поправку. Напомним, что недавно режиссер справился с другой напастью — в 2018 году ему заменили тазобедренный сустав и во время операции в сустав занесли инфекцию, в кости была трещина… После этого началось сложное устранение сложных осложнений. Михалков рассказывал: «После этого было 7 операций и 39 часов наркоза». Никита Сергеевич восстановился и вернулся к работе. Сейчас люди пишут пожелания здоровья режиссеру в комментариях к официальному телеграм-каналу авторской программы Михалкова «Бесогон». Много посланий Михалкову с пожеланием выздоровления. Вот несколько примеров. «Никита Сергеевич, ждем хороших новостей. Молимся о вас. Вы рупор народа, выздоравливайте, пожалуйста, мы переживаем». «Никита Сергеевич, вчера были с супругой в Вырице, поклонялись Серафиму Вырицкому. И молились за вас, за ваше выздоровление. Вы очень нужны нам, всей стране! Верим, что все хвори и болезни уйдут и вы будете с нами!»