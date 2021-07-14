У певицы МакSим началось воспаление в головном мозге

Врачи расшифровали новые результаты КТ певицы MaкSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи расшифровали новые результаты КТ певицы MaкSим, которая уже месяц находится в коме. Так, терапевт Андрей Звонков отметил, что у 38-летней артистки возникли серьезные осложнения. А врач-пульмонолог Иван Тарасенко и вовсе заявил о патологии.

"Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, это на фоне ковидной пневмонии. Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать", - рассказал Андрей Звонков.

Обнаружены у певицы МакSим и признаки пиелонефрита. "У нее помимо того, что поражены сосуды легких, могут быть поражены и сосуды почек. Пиелонефрит - это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы", - добавил специалист.

По словам медика, согласно новым результатам КТ, обозначен у вокалистки и полисинусит. "Это воспаление желудочков головного мозга. Это тоже результат вторичного воспаления. Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить", - цитирует его Тelegram-канал Life Shot.

В свою очередь, врач-пульмонолог Иван Тарасенко заявил о серьезной патологии: "Судя по описанию КТ, это серьезная патология и, видимо, не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Здесь описывается тяжелое состояние реанимационного пациента".

Его тревожит возникновение воздушных полостей в периферических отделах правого легкого. По его словам, это может означать, что к прогрессирующему заболеванию присоединились бактериальная флора или тромбоэмболические зоны, что, в свою очередь, говорит о сильном воспалительном процессе.