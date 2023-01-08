ВСУ ответили зверской подлостью на режим прекращения огня: Вот чем это аукнулось Украине

Вооруженные силы РФ соблюдали режим прекращения огня до полуночи, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск Фото: REUTERS

ОДНОСТОРОННИЙ РЕЖИМ ТИШИНЫ

С полудня 6 января и до 24.00 7 января по указанию российского президента и соответствующему приказу министра обороны наши войска в зоне спецоперации соблюдали режим тишины по всей линии фронта. Но Киев на предложенный в честь православного Рождества гуманитарный жест ответил подлыми обстрелами. Зеленский заявил, что предложение Москвы — это «прикрытие для наращивания войск с намерением продолжить боевые действия с новой силой». И украинская сторона в эти дни продолжала бить не только по позициям российских подразделений, но и по гражданской инфраструктуре Донбасса. В частности, из ствольной и реактивной артиллерии ВСУ обстреливали мирные объекты в Донецке, Горловке и Макеевке. А также палили по Еленовке и по Зуевской ТЭС в Зугрэсе. Туда ВСУ направили ракету «Точка-У». Но она была сбита (от осколков повреждения оказались незначительными) . Ночью после удара из РСЗО «Хаймарс» по Старобешевской ТЭС в поселке Новый свет погибли две женщины и, по данным местной администрации, под завалами могли находится еще несколько сотрудников станции, которая была повреждена.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Вооруженные силы РФ соблюдали режим прекращения огня до полуночи, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск. И лишь после завершения фактически одностороннего режима тишины российские войска атаковали позиции ВСУ в районе полутора десятков населенных пунктов.

Досталось от российских артиллеристов частям ВСУ в Харьковской области в районе поселков Старица и Двуречная.

В Луганской народной республике подавляли противника на Купянском и Лиманском направлениях. А в ДНР на Авдеевском направлении били по позициям националистов в Невельском, Марьинке и Новомихайловке.

На Артемовском направлении был взят поселок Подгорное и пошло движение в сторону Красной горы. В Бахмуте (Артемовске) российские бойцы вели бои на юго-восточных окраинах, а также в центре населенного пункта Опытное и в центре Соледара. Туда противник был вынужден экстренно перекинуть с Запорожского направления 46-ю бригаду ВСУ. Когда Соледар падет, стратегически (и психологически) важный Бахмут наши силы смогут прижать и с севера.

В свою очередь на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска начали вести интенсивный обстрел украинских позиций из танков, минометов и РСЗО в районах 9 населенных пунктов, в том числе, Антоновки, Белогорья, Степного и Каменского.

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