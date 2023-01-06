Медведев ответил на отказ Украины ввести временный режим прекращения огня

Медведев заявил, что Украина отвергла «руку христианского милосердия», отказавшись прекращать огонь на Рождество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киева отвергла «руку христианского милосердия», отказавшись от перемирия, что не вызвало удивления, отметив также, что сам отказ украинских властей от введения временного режима прекращения огня вызвал лишь облегчение у большинства российских военных участвующих в спецоперации на Украине.

«Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник…Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале, отметив, что теперь будет «меньше проблем и лукавства».

Политик также посочувствовал тем, кто из-за решения украинских властей лишился возможности посетить церковь в Рождество.

Напомним, днем ранее, 5 января, Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник.

Позже президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о рождественском перемирии, заявив, что Россия якобы собирается использовать период тишины для подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы»