Режим прекращения огня на Украине вступил в силу: вся правда о его истинном смысле и зверской реакции Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

1. Кто подал идею "заглушить огонь" на фронте?

5 января 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Президент России Владимир Путин после призыва Патриарха поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Одновременно российская сторона обратилась к Украине с призывом аналогичным образом объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в храмах в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова. В обращении говорится: "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня ".

Президент России Владимир Путин поручил с 12.00 6 января до 24.00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Фото: REUTERS

2. Как наша армия будет выполнять распоряжение Президента России?

Министр обороны РФ издал приказ, в соответствии с которым все наши войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения, обязаны "зачехлить пушки" в обозначенное Верховным Главнокомандующим время. Приказ поступил в штаб командующего специальной военной операцией генерала армии Сергея Суровикина и доведен личному составу.

3. Что такое режим временного прекращения огня?

Это одна из форм временного приостановления или прекращения военных действий в определённом районе и в определенное время. Если конфликтующие стороны соблюдают такие условия, то в обозначенное время боевые действия прекращаются, проводится подбор раненых, обмен пленными и убитыми т. д. Нарушение условий прекращения огня рассматривается как нарушение законов и обычаев войны.

4. Были ли подобные случаи в военной истории?

Да, были. Во время Первой мировой войны, 24 декабря 1914 года, на Западном фронте было объявлено "неофициальное" прекращение огня, так как Франция, Великобритания и Германия отмечали Рождество.

Это длилось в течение недели, предшествовавшей Рождеству. Британские и немецкие войска обменивались приветствиями и песнями, сидя в окопах. Немецкие солдаты зажигали рождественские елки.

Было «Соглашение о прекращении огня и разъединении сил» во время урегулирования грузино-абхазского конфликта в мае 1994 года. Многие уже забыли наверняка, что еще во время начала вооружённого конфликта в Донбассе (когда Киев начал боевые действия против ДНР и ЛНР) при посредничестве «нормандской четвёрки» и президента Белоруссии Александра Лукашенко были подписаны два соглашения о прекращении огня: Минский протокол (2014) и Второе минское соглашение (2015). Соглашения о прекращении огня нарушались украинской стороной.

5. Как на предложение Москвы о временном прекращении огня отреагировал Киев?

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники.

"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", — сказал Зеленский. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна не намерена вести какие-либо переговоры с Россией даже по временному перемирию.

Это, по сути, плевок на гуманный жест России. Потому надежды на то, что бойцы ВСУ позволят себе соблюдать предложенное Россией рождественское перемирие, минимальны. Этому помешает жестокость украинского командования, которое позволяет себе расстреливать не подчиняющихся приказам. К тому же среди украинских военных полно бандеровцев, которые готовы открыть огонь по людям даже в святой для многих праздник. Руководство Украины в праздничные дни демонстрирует абсолютное милитаристское безумие и пытается спекулировать на проблеме, выдвигая невыполнимые условия. Но российская армия это переживет.

Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении огня. Фото: REUTERS

Российская сторона поступает в высшей степени гуманно, уважая праздник, который является главным для сотен миллионов людей не только в России.

6. Если украинская сторона не прекратит огонь, как будет вести себя российская?

Надежда на здравомыслие Зеленского и его солдат более чем призрачна. Потому трудно сказать до какой степени хватит терпения у российских солдат и офицеров не открывать огонь в ответ на провокации украинских боевиков.

Если на наши позиции обрушатся снаряды, бомбы и ракеты, - "ответка" будет неизбежна. И это, как говорится, будет не наш выбор. Хорошо сказал об этом один из наших священников: "Временное прекращение огня на Рождество Христово не означает, что наши воины покинут боевые позиции и лягут спать. Если Бог даст хотя бы несколько часов тишины, то помолятся и прославят Господа. Если нет, то ответят беспощадным огнем по сатанистам, отступникам от Веры предков».

7. А как на предложение Москвы отреагировало так называемое мировое сообщество?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил идею прекращения огня между Россией и Украиной в Рождество. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком».

8. Как на идею Патриарха и распоряжение Путина войскам реагируют граждане России?

Судя по голосам в СМИ, по постам в соцсетям, абсолютное большинство поддерживают "рождественский мир".

Эти люди хорошо понимают, что даже временное прекращение огня может спасти десятки, а, может быть, и сотни человеческих жизней. Но есть, к сожалению, и "диванные эксперты".

Не разобравшись в сути происходящего, они невежественно путают временное прекращение огня с перемирием. Хотя это разные вещи и Россия объявила именно режим временного прекращения огня.