Народ в ужасе от предательства Смольянинова: "Артур пожелал смерти своим сыновьям, жене Дарье Мельниковой и маме"

Актер Артур Смольянинов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Грандиозный скандал разразился после подлого и циничного заявления Артура Смольянинова. Актер пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел. Кроме того, он высказался о намерении воевать за Украину и сообщил о том, что без сомнений готов убивать коллег-актеров, поддержавщих СВО.

Артур Смольянинов несколько месяцев назад сбежал из России в Европу. На чужбине безработный актер оказался никому не нужен. Он пытался перебраться в США в поисках хоть какого-то заработка, но и там не пришелся ко двору. В итоге беглец осел в Прибалтике. А на днях дал шокирующее и ужасающее своим цинизмом интервью.

"Я хочу воевать за Украину", "Мне ... что останется от России, даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел", "Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист, что с высокой долей вероятности его уже нет. Я с ним снимался в «9 роте»... Он участник спецоперации... Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения. Безо всякого сомнения!.." - вот лишь несколько жутких фраз, которые произносит некогда хороший, очень востребованный, обласканный россиянами артист.

В Москве у него осталась бывшая жена Дарья Мельникова - актриса, которую помнят миллионы зрителей по сериалу "Папины дочки". А также и двое сыновей, мама-пенсионерка. После заявлений актера народ не понимает, как мужчина может "желать смерти собственным детям, жене, пусть и бывшей", "мама в России, брат, куча родни - он всем желает смети. Господи, вразуми его".

По мнению россиян, Артур за это интервью "получил гонорар". Жить ему на что-то надо", "Такие уроды на фронт не идут. Все окопы ... от страха", "Он и сейчас продолжает их зарабатывать, в ролике жалуется, что новый фильм не вышел", "Он ненавидит Россию", "Жаждет стрелять в русских солдат и своих бывших друзей", - делятся люди.

Некоторые вспомнили, что Артур является попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". "Как можно жертвовать всем ради больных детишек, а потом выказывать готовность палить в их отцов", - пишут в соцсетях россияне.