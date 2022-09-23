Большинство россиян считает нужным разрешить депутатам Госдумы отправляться в зону СВО

23 сентября первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой позволить им принять участие в российской специальной военной операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в пятницу, 23 сентября, первые четыре депутата Госдумы подали заявления с просьбой позволить им принять участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. В настоящее время эта категория граждан не подлежит мобилизации, однако некоторые из политиков вызвались добровольцами. Позже стало известно, что один из них, Виталий Милонов, уже находится в Горловке. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что думают о мобилизации депутатов россияне.

Как оказалось, большинство опрошенных уверены, что депутатам также следует разрешить принимать участие в специальной военной операции на Украине, тем более, что некоторые выражают желание защищать Родину и помогать жителям Донбасса. Так, 71% респондентов полагают, что политики умные люди и обязательно будут полезны в зоне боевых действий.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

«Конечно, пусть идут. Пусть будут плечом к плечу со своими избирателями, это правильно», - говорит участник опроса.

«Согласен! Пусть пример покажут людям», - отмечает другой.

«Я считаю, что стоит разрешать всем добровольцам. Уважение таким людям!» - соглашается третий.

Однако каждый четвертый респондент полагает, что для участия в таком важном и ответственном одного желания недостаточно. По мнению 25% опрошенных разрешить участвовать в СВО нужно только тем депутатам, которые имеют боевой опыт.

«Если они имеют соответствующий боевой опыт (хотя бы во время учений в полях), и если они сами изъявляют желание, почему нет?» - говорить участник исследования.

Однако такое мнение разделяют не все россияне. Так, 2% опрошенных уверены, что каждый человек должен заниматься своим делом, и тогда от его труда будет максимум пользы для всего общества. Нельзя сделать, к примеру, из механика врача, а из депутата военного, считают респонденты. Каждый человек хорош в своей области и должен заниматься тем, что умеет лучше всего, а не бросаться на любые задачи, будучи неподготовленным, только потому, что ему так захотелось.

Оставшиеся 2% заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 19,9 тысячи человек.

Напомним, ранее опрос сайта KP.RU показал, что больше половины россиян ощущают военную угрозу со стороны западных стран. 40% отметили, что очень остро ощущают давление, а еще 24% добавили, что допускают вероятность военного столкновения России со странами НАТО.