Военная спецоперация на Украине 25 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 сентября 2022 года.

Террористический акт на линии электропередач предотвращен в населенном пункте Акимовка в Запорожской области, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, "что говорит о намерении причинить максимальный вред мирным гражданам".

Центризбирком Запорожской области озвучил цифры явки на референдум во второй день, 24 сентября 2022 года. По данным ЦИК, по итогам двух дней проголосовали 35,54% жителей региона. Тем временем, явка в Херсонской области на референдум за два дня голосования составила 31,79%. Что касается ЛНР, то, по данным ЦИК, там уже проголосовали 45,86% граждан республики.

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны ВСУ, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что ранения получили двое мужчин по улице Щорса.

Группа граждан Украины, среди которых 11 мужчин и 23 женщины, обратились с просьбой о получении гражданства ДНР. Сообщается, что все они – военнослужащие Вооруженных сил Украины.