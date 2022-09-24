Военная спецоперация на Украине 24 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерным и лишенным объективности заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, осуждающее проведение референдумов в ЛДНР и на освобожденных территориях. Дипломат назвала позицию ЕС особо циничной, напомнив, что Евросоюз накачивает киевский режим смертоносным оружием.

Центральный избирком Донецкой Народной республики назвал количество граждан, принявших участие в референдуме 23 сентября. ЦИК сообщил о явке 23,64 % в первый день референдума о вхождении республики в состав Российской Федерации, заявил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Израиль не поставляет Киеву оружие, о котором тот просил. Украинский лидер заявил, что Киев получил от Израиля "ноль" оружия, и это его шокирует.

В Херсонской области задержали группу диверсантов, сообщили в ГУМВД региона. Пятеро диверсантов задержаны в поселке Правые Саги Алешковского района, у них нашли форму вооруженных сил Украины и целый арсенал оружия.