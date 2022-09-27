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Звезды27 сентября 2022 13:47

Умер Борис Моисеев

Борис Моисеев умер в 68 лет
Мария ПАВЛОВА
Умер Борис Моисеев.

Умер Борис Моисеев.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Умер российский певец Борис Моисеев. Об этом во вторник 27 сентября сообщил его арт-директор Сергей Горох. Певцу было 68 лет.

Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.

"Сегодня в 2 часа", - цитирует Сергея Гороха РИА Новости.

Пока не сообщается, где и когда состоятся церемония прощания с заслуженным артистом России.

Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.

Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, артист дважды перенес инсульт. С 2015 года он прекратил выступления и крайне редко появлялся на публике, ведя затворнический образ жизни в своей московской квартире. Также сообщалось, что любимец публики подорвал свое здоровье многочисленными пластическими операциями.

В конце 2015 года Моисеев объявил себя "российским пенсионером".

Артист дважды перенес инсульт.

Артист дважды перенес инсульт.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кто такой Борис Моисеев и подробности о последних годах жизни артиста читайте здесь на KP.RU.

КультураБорис Моисеев: досье KP.RU