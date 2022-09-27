Умер Борис Моисеев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Умер российский певец Борис Моисеев. Об этом во вторник 27 сентября сообщил его арт-директор Сергей Горох. Певцу было 68 лет.

Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября.

"Сегодня в 2 часа", - цитирует Сергея Гороха РИА Новости.

Пока не сообщается, где и когда состоятся церемония прощания с заслуженным артистом России.

Борис Моисеев умер в ночь на вторник 27 сентября. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, артист дважды перенес инсульт. С 2015 года он прекратил выступления и крайне редко появлялся на публике, ведя затворнический образ жизни в своей московской квартире. Также сообщалось, что любимец публики подорвал свое здоровье многочисленными пластическими операциями.

В конце 2015 года Моисеев объявил себя "российским пенсионером".

Артист дважды перенес инсульт. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кто такой Борис Моисеев и подробности о последних годах жизни артиста читайте здесь на KP.RU.