Появилось посмертное видео с Борисом Моисеевым

Умер певец Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Борис Моисеев скончался в своей квартире в Москве 27 сентября. Тело артиста обнаружил его помощник Сергей Горох. А некоторое время назад соседи по дому обнародовали видео. В кадре тело Моисеева вынесли из дома на Краснопролетарской улице.

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет после третьего инсульта. Последние месяцы жизни певец провел в своей квартире. Он был лежачим, не говорил.

В настоящее время тело артиста, завернутое в синий мешок, забрали из квартиры и погрузили в машину ритуальные службы. Перед отъездом мешок сняли, передает 5-tv.ru. Соседям по дому, которые собрались во дворе, не дали приблизиться к фургону.

Ранее стилист Влад Лисовец сообщил, что вокалист плохо выглядел в их последнюю встречу. "Очень грустно, когда уходят добрые хорошие люди. Борис был, правда, потрясающим человеком, очень доброжелательным. Я знаю его 30 лет. Когда мы виделись в последний раз, было видно, что чувствует он себя не очень хорошо, но все равно улыбается", - сказал стилист.

В свою очередь, певец Алексей Чумаков отметил в беседе с RT: "После такой сложной болезни Борис достаточно долго жил и радовался жизни, насколько он мог и умел это делать".

Стоит отметить, что в российском шоу-бизнесе Моисеев запомнился как король эпатажа. Он восхищал поклонников своими яркими образами.