Назван истинный диагноз Никиты Михалкова: начались осложнения

Режиссер находится в реанимации 52-й больницы, которая специализируется на спасении коронавирусных больных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стал известен диагноз Никиты Михалкова. У режиссера подтвердился коронавирус. Тест был взят в день госпитализации.

Состояние Никиты Михалкова осложняет коронавирус. Врачей беспокоит учащенное дыхание и пониженная сатурация, передает сайт mk.ru. Ранее сообщалось, что у режиссера наблюдается интоксикационный синдром, он дышит при помощи кислорода.

Знаменитый режиссер находится в реанимации 52-й больницы, которая специализируется на спасении коронавирусных больных. Известно, что мэтр вакцинировался весной 2021 года.

Не исключено, что Никита Сергеевич мог заразиться на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря 2022 года от последствий ковида. Пока шло отпевание, Михалков полтора часа находился в храме Вознесения Господня вместе с другими скорбящими.

Режиссер сильно горевал из-за смерти близкого друга. Ведь еще в начале декабря 2022 года они в вместе выходили на сцену в Кремле на 85-летие композитора. "Леша - гениальный русский композитор. Для Артемьева музыка - это все!.. Все, к чему прикасался Артемьев, становилось праздником!" - говорил 77-летний артист.

В день смерти Артемьева он рассказал о своих чувствах. "В Экклезиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца. А иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно, это то, что я испытываю сейчас, потому что ушел гениальный композитор, очень близкий друг. Поэтому не хочу мельчить горе словом..." - сокрушался Никита Сергеевич.