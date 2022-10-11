Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой пешком пересек границу с Эстонией

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Никита Пресняков оказался гражданином Литвы, передает 5-tv.ru. Внук Аллы Пугачевой покинул Россию 24 сентября - через трое суток после объявления в России частичной мобилизации.

Певец пересек границу страны с Эстонией на одном из пешеходных пограничных переходов. Вероятно, он доехал до границы на такси, перешел через мост пешком и на той стороне сел в другое такси.

Чтобы пересечь границу, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Но Преснякову это не нужно, так как у него есть европейское гражданство.

К слову, внук Примадонны едва не сорвал спектакль со своим участием. В "Безымянной звезде" в Московском Губернском театре он играет с Анной Снаткиной. Представление должно состояться 3 ноября. Однако актер на сцену не выйдет. Его заменил актер второго состава.

Ранее сообщалось, что Никита уехал в США, где живет его мать Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Сам Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии и даже российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.

Не так давно Пресняков рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли. Несколько лет назад артист полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.