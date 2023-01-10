С изменившейся до неузнаваемости из-за инсульта Еленой Прокловой произошло несчастье

Артистка долго восстанавливалась после инсульта Фото: Личный архив

Елена Проклова год назад столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Актриса в начале 2022 года оказалась в больнице с инсультом. Месяцы реабилитации, сложное восстановление - артистка смогла даже выходить на театральную сцену. Но ровно через год после инсульта Елена Игоревна опять попала к врачам.

Елена Проклова угодила в больницу со сложным переломом. Звезда серьезно подорвала свое здоровье. С 69-летней заслуженной артисткой РСФСР произошло несчастье в Крыму.

Проклова повредила ногу, но продолжала выходить на сцену. Она играла спектакли, сидя в инвалидной коляске. Изначально актриса думала, что боль связана с незначительным вывихом. Но после пятого спектакля Елене Игоревне стало нехорошо. Рентген показал перелом со смещением.

Знаменитость срочно госпитализировали в Боткинскую больницу и сделали операцию, в результате которой установили пластину. "Борюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16-го числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней... Я готова хоть завтра уйти. Знаете, дома и стены лечат... " - цитирует ее РИА Новости. Она также рассказала, что ее навещают родственники.

Напомним, в прошлом году на новогодние праздники артистку разбил инсульт. Проклова рассказывала, что очень плохо себя чувствовала. Удар настиг звезду фильма "Будьте моим мужем" во время гастролей в Санкт-Петербурге. "Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову. Меня рвало. Я для себя попрощалась с жизнью", - вспоминала Елена Игоревна.

Артистка долго восстанавливалась после инсульта. Она изменилась до неузнаваемости. "Мозги остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально", - рассказывала звезда.

Свой инсульт она называет тяжелейшим испытанием. "Каждое утро я действительно благодарю Господа за то, что проснулась и у меня есть еще один день жизни. Точнее, каждый день воспринимаю как целую жизнь", - резюмировала звезда экрана.