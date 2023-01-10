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Звезды10 января 2023 18:45

Тяжелобольная актриса Анастасия Мельникова слегла

Актриса столкнулась с последствиями терапии, которую она проходит
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Кадр шоу "Малахов" на канале "Россия 1"

Кадр шоу "Малахов" на канале "Россия 1"

Анастасия Мельникова поделилась тревожными новостями. Тяжелобольная актриса слегла на Рождество, из-за чего не поехала в монастырь.

Анастасия Мельникова столкнулась с последствиями терапии, которую она проходит в настоящее время. Актриса раскрыла свой диагноз. "Сейчас последствия терапии - это пневмония. Это последствие лечения", - цитирует звезду Woman.ru.

Анастасия из-за болезни не смогла встретить Рождество в Зеленецком монастыре. Она слегла. Знаменитость собиралась провести в Ленинградской области пару дней. "Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось..." - посетовала знаменитость.

Стоит отметить, 53-летняя актриса ранее перенесла четыре операции. Вот уже пять лет Мельникова борется с неизвестным недугом. Врачи не могут поставить ей точный диагноз, но продолжают попытки вылечить знаменитость.

Не так давно она прошла курс гормональной терапии, из-за которой сильно располнела. Как только актриса переставала принимать препараты, вес начинал приходить в норму. Но полностью отказываться от лечения нельзя. "Между операциями были огромные периоды медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, - и тут следующая операция, новые гормоны", - сокрушалась артистка.

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