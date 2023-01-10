Тяжелобольная актриса Анастасия Мельникова слегла

Кадр шоу "Малахов" на канале "Россия 1"

Анастасия Мельникова поделилась тревожными новостями. Тяжелобольная актриса слегла на Рождество, из-за чего не поехала в монастырь.

Анастасия Мельникова столкнулась с последствиями терапии, которую она проходит в настоящее время. Актриса раскрыла свой диагноз. "Сейчас последствия терапии - это пневмония. Это последствие лечения", - цитирует звезду Woman.ru.

Анастасия из-за болезни не смогла встретить Рождество в Зеленецком монастыре. Она слегла. Знаменитость собиралась провести в Ленинградской области пару дней. "Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Я верующий человек, хожу в церковь. Но в этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось..." - посетовала знаменитость.

Стоит отметить, 53-летняя актриса ранее перенесла четыре операции. Вот уже пять лет Мельникова борется с неизвестным недугом. Врачи не могут поставить ей точный диагноз, но продолжают попытки вылечить знаменитость.

Не так давно она прошла курс гормональной терапии, из-за которой сильно располнела. Как только актриса переставала принимать препараты, вес начинал приходить в норму. Но полностью отказываться от лечения нельзя. "Между операциями были огромные периоды медикаментозного лечения, в том числе гормонотерапия. Я не ела бешеные дозы гормонов. Но одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи. Это действительно было что-то ужасное. Только-только меня снимали с гормонов, я начинала худеть, - и тут следующая операция, новые гормоны", - сокрушалась артистка.