Названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2023 году. Вот в чем их секрет

Аппетиты знаков зодиака вырастут и доходы подтянутся вслед за ними. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В предыдущих номерах мы узнали, что звезды нам сулят в любви и здоровье . Сейчас нас ждет финансовый прогноз на 2023 год от астролога Елизаветы Небесной.

ОВЕН

21 марта - 20 апреля

Овен - знак яркий, импульсивный. Он умеет много, тяжело работать и знает, как заработать хорошие деньги. Он также склонен к широким жестам и может потратить на подарки дорогим людям солидную сумму. Несмотря на это, у большинства Овнов есть сбережения на черный день. В 2023 году не все будет получаться гладко. Результат проявится не сразу, надо будет набраться терпения. Если не бросать все на полпути, результат явно доставит удовольствие!

ТЕЛЕЦ

21 апреля - 20 мая

Телец принимает непростые для себя решения. Возможно, придется отказаться от какой-то работы, чтобы уделять больше времени близким. Между тем этот ход совсем не скажется на его доходах. Как говорится, закроется одна дверь и тут же откроется другая. С финансами у Тельца будет все в порядке. Миллионером он, конечно, не станет, но сумеет заработать необходимую ему сумму. К слову, аппетиты представителей этого знака вырастут, но и доходы должны подтянуться вслед за ними.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 21 июня

Для Близнецов 2023 й выдастся годом активным. У них появится немало забот, проектов. Весной Близнецы могут озаботиться переменой места работы, вот тут-то и могут возникнуть финансовые трудности. Определившись с курсом на ближайшие годы, Близнецы наберут обороты, и все вновь встанет на свои места.

Еще нашим героям стоит обратить внимание на траты. Импульсивность, спонтанность в этом деле могут сильно подвести!

РАК

22 июня - 22 июля

Некоторые Раки займут новую позицию на работе, и там потребуется освоить новые компетенции. Но Рак от этого только выиграет и в финансовом плане, и в вопросе укрепления авторитета.

Ракам в 2023 году следует расширять сферу общения и искать новых партнеров. В этом будет секрет успеха. Раки умеют виртуозно выполнять несколько дел одновременно, и это принесет дополнительный доход. Вот только звезды советуют не хвататься за все подряд, а выбирать масштабные и перспективные проекты.

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Если честно, Львов будут волновать другие процессы, а зарабатывание денег отойдет на второй план. В последнее время жизнь Льва была наполнена волнениями, стрессами. В новом году он справится со всем этим и начнет получать от работы удовольствие. И, вполне вероятно, это будет новая работа, даже, скорее всего, совсем новое направление. Сейчас для Львов главное, чтобы его трудовая деятельность была в радость. А там и доходы возрастут.

ДЕВА

24 августа - 23 сентября

Дева прекрасно понимает: как потопаешь, так и полопаешь! Но при этом заниматься тем, что совсем не нравится, но приносит большой доход, вряд ли станет. А посему будет много поисков, много новых проектов и встреч. Часть отсеется, но это никак не должно сказаться на финансовом состоянии представителей знака. Ведь они буквально притягивают возможности заработать. И если захотят, то весьма укрепят свое материальное положение. Впрочем, деньги у них вряд ли задержатся. Девы не могут не поделиться с ближними или не сделать крупную покупку.

ВЕСЫ

24 сентября - 22 октября

У Весов все в балансе: они отлично осведомлены, что финансовый рост зависит от увеличения рабочей нагрузки. Но им сейчас, вероятно, не до этого, заняты семейными заботами. Повезет тем представителям знака, которые сумеют сконцентрироваться на рабочих задачах.

СКОРПИОН

23 октября - 22 ноября

Скорпион один из немногих знаков, которые могут заработать деньги при любых обстоятельствах. Ведь, как правило, эти люди многое знают и умеют. Радужную картину подпортят незапланированные траты, поэтому Скорпиону стоит поумерить свой покупательский пыл.

СТРЕЛЕЦ

23 ноября - 22 декабря

У Стрельцов спокойное время. Их в принципе сейчас все устраивает, а значит, они не стремятся к переменам, к покорению новых вершин. Возможно, где-то в розовых мечтах они и грезят о богатстве, но предпринимать ради него радикальные усилия, скорее всего, не станут. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе…

КОЗЕРОГ

23 декабря - 20 января

В последнее время на финансовом небосводе Козерога сгущались тучи. Его утомляли кредиты и прочие финансовые обязательства. Этот год станет переломным, но для этого надо будет поработать над собой. Если Козерог решит взяться за ум и изменит свое отношение к тратам и к заработку, то финансовая ситуация будет вполне благополучной.

ВОДОЛЕЙ

21 января - 19 февраля

У представителей знака финансовый успех напрямую связан с поиском нового - приобретением новых контактов, партнеров. Не исключено, что Водолей пойдет дальше и вовсе сменит род деятельности. Он чувствует: надо что-то менять - либо место работы, либо повышать свою компетентность. Но это ему по плечу.

Во второй половине года доходы у Водолея вырастут. Возможно, начальство, видя такое рвение, решит повысить ему оклад или принесут прибыль бизнес-проекты.

РЫБЫ

20 февраля - 20 марта

2023 год они встретят не в лучшем финансовом состоянии. Но это поправимо. Рыбы - люди активные и в чем-то прозорливые. Они знают, куда стоит вложиться, чтобы получить неплохой результат. Чутье и на этот раз их не подведет. Ближе к лету финансовое положение Рыб заметно улучшится. Но случится это в том случае, если они сумеют разобраться с теми проблемами, что тянутся за ними из года прошлого. Пока все гештальты не закрыты, за новое не имеет смысла приниматься.