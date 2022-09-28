Британец бросил украинскую беженку из-за ее алкоголизма

В мае английские домохозяйки пускали слезы, читая в таблоидах историю о том, как 30-летний британец бросил свою жену и детей ради украинской блондинки Софии Каркадым Фото: соцсети

Роман 22-летней украинской беженки и британского охранника весной вызывал восторг у всего мира. Их историю любви тиражировали СМИ, да она и была достойна голливудского фильма! Но страстное увлечение гарной дивчиной обернулось для британца горьким разочарованием. Через четыре месяца пара рассталась и повод более чем комичен: Тони Гарнетт обвинил украинскую возлюбленную в алкоголизме и агрессии.

«ОЩУТИЛ СВЯЗЬ»

В мае английские домохозяйки пускали слезы, читая в таблоидах историю о том, как 30-летний британец бросил свою жену и детей ради украинской блондинки Софии Каркадым. После 24 февраля девушка бежала из Львова в Берлин, а оттуда по госпрограмме британского правительства перебралась в Брэдфорд, Западный Йоркшир.

Гарнетт вместе со своей гражданской женой Лорной подали заявку на участие в программе для украинских беженцев в апреле и очень быстро стали спонсорами Софии. Через неделю украинка переехала к ним в дом - на горе Лорне и на счастье Тони.

- Все началось с моего простого желания поступить правильно и дать крышу над головой нуждающемуся человеку, - признавался тогда Гарнетт. - Апогей наступил, когда Лорна пошла к Софии и стала кричать на нее, заставив ту заплакать. Она сказала, что София больше не может оставаться под нашей крышей, и тогда что-то внутри меня щелкнуло. Тогда я ощутил связь с Софией, которой у меня прежде не было.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

22-летняя София в интервью журналистам лишь улыбалась и добавляла: «такие вещи случаются».

- Как только я его увидела, он мне сразу понравился, - говорила украинка. - Это произошло очень быстро, но это наша история любви. Я знаю, что люди будут думать обо мне плохо, но такое случается.

Девушка в интервью «КП» призналась, что специально выбрала спонсоров-ровесников, чтобы быть с ними на одной волне. Но если Тони обрадовался Каркадым, то в Лорне сразу заговорила ревность.

Причина, по которой британка взбунтовалась спустя две недели после заселения Софии, понятна. Вместе с Тони они прожили 10 лет, воспитывали двоих детей. А тут ее супруг стал подозрительно много проводить времени с беженкой: ходит с ней в спортзал, без устали болтает.

Не понравилось Лорне и тот факт, что ее супруг несколько дней носился с украинкой, когда у той разболелся глаз (тогда врачи нашли у девушки редкую инфекцию и провели операцию). В итоге британка сорвалась и приказала Софии убираться из ее дома. Но она и предположить не могла, что вслед за беженкой из дома уйдет ее муж. Вместе с Софией Энтони переехал к своим родителям.

Тони Гарнетт с бывшей супругой Фото: соцсети

«СПАСТИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ»

После скандала Тони и София обзавелись собственным любовным гнездышком. К тому моменту Гарнетт потерял работу. Руководство медцентра, где он работал охранником, посчитало, что им не нужен такой знаменитый сотрудник. Поэтому пара решила заниматься бизнесом и даже задумала пожениться.

В августе, дабы оставаться у всех на слуху, британец объявил, что решил внести свой вклад в борьбу с последствиями боевых действий на Украине. Он задумал собрать 10 тысяч фунтов, чтобы потом лично отвезти их на Украину и раздать нуждающимся.

- После встречи с Софией я увидел весь масштаб происходящего и думаю, что людям нужна моя помощь. Это не игра. Я должен использовать свое влияние, чтобы поступить правильно, - заявил журналистам Гарнетт.

Тони и София решили, что именно они смогут положить конец конфликту и «спасти сотни жизней».

Но спасение мира отменилось - любви пришел конец.

«НЕ МОГУ ТЕРПЕТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ»

За четыре месяца совместной жизни Тони надоело «иррациональное поведение» его возлюбленной.

- Я больше не могу терпеть ее оскорбления и гнев, - заявил мужчина журналистам. - Я многое делал, чтобы эти отношения заработали. Я знал, что мы будем выглядеть в прессе как придурки, если расстанемся. Тогда мне было ее искренне жаль. Она покинула свой дом и страну, здесь она никого не знала. Да, я чувствовал и думал, что влюблен в нее. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она злая и агрессивная.

Точка невозврата была достигнута в день рождения Тони, когда пара поссорилась. Разозленная девушка схватила нож и, по словам Гарнетта, несколько раз ударила им по стене. После этого Тони выставил Софию из дома, а ее вещи сложил в черные мусорные мешки.

- Я совершил ошибку, начав отношения с Софией, - сказал Энтони, добавив, что был обеспокоен увлечением возлюбленной алкоголем. Теперь он обратился в МВД, чтобы украинку переселили к другому спонсору.

Многие интересуются, вернется ли после этого Гарнетт к супруге. Но тут возникает встречный вопрос: а готова ли Лорна простить измену мужа? Пока британка не дала никаких комментариев СМИ, зато ее подруга уже засветилась в прессе: «Я знала, что это закончится для них катастрофой – я просто не думала, что это произойдет всего через четыре месяца».

ПО НАКЛОННОЙ

Судя по всему, после внезапного разрыва мадемуазель Каркадым пустилась во все тяжкие. Ее уже дважды задерживала полиция Брентфорда за деструктивное поведение. В последний раз ее пришлось провести ночь в кутузке после того, как она ломилась в дверь коттеджа своего экс-бойфренда, вопя на всю округу: «Я люблю тебя, Тони!». Но мужчина к ней так и не вышел, а вместо этого вызвал копов. В коротком комментарии британскому таблоиду «Дэйли Мэйл» София сказала: «Мое сердце разбито. У меня здесь нет ни дома, ни денег, ни друзей. И я вынуждена ночевать в каких-то отвратительных местах». Полиция уже предупредила уроженку Львова, что если она еще раз попытается поговорить с Тони хотя бы по телефону, ее будет ждать более серьезное тюремное заключение.