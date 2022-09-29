В России проходит частичная мобилизация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец продолжает отвечать на вопросы, которые приходят на прямую линию "Комсомольской правды" о мобилизации.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ - СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

? «Мужа сестры мобилизовали для охраны освобожденных территорий. За военную службу оплата пойдет только со второго месяца службы. Работодатель не рассчитывает деньгами. Сестра не работает, у нее на руках ребенок, которому нет еще и месяца (рожден 7.09.22г) и ипотека. В военкомате разводят руками и не содействуют тому, чтобы работодатель заплатил за отработанное. Есть ли рычаги, содействие таким семьям?

Мусатова Марина

Куда именно будет направлен муж сестры (на охрану освобожденных территорий или на выполнение других задач), это решать командирам. Да, денежное довольствие мобилизованному пойдет на карту только после месяца службы (причем, его жена должна иметь доступ к получению денег с карты). Идем дальше. Мобилизованный должен представить работодателю повестку и написать заявление с просьбой рассчитать его, как положено по трудовому законодательству (не по собственному же желанию человек уходит с работы). Что там на сей счет говорит Трудовой Кодекс (ТК)?

1) призыв работника на военную службу является основанием увольнения по п.1 ч.1 ст. 83 ТК РФ. Основание к приказу об увольнении — повестка. В день увольнения с работником осуществляется полный расчет с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка.

Если работодатель отказывается это делать, он грубейшим образом нарушает трудовое законодательство и может «напороться» на крутую статью Административного или даже Уголовного кодекса РФ. К сожалению, в данном случае без заявления в суд не обойтись (конечно, это звучит кощунственно, если учитывать, что на руках у жены мобилизованного на руках грудной ребенок! Она что, с крохой на руках обязана в суд идти?!). Военкомат обязан в данном случае помочь женщине выбить с работодателя положенные мобилизованному деньги. Обязан! Иначе военкома могут ждать серьезные неприятности. И последнее. Для мобилизованных ипотечников объявлены кредитные каникулы. Обязательные выплаты по ипотеке либо приостанавливаются вообще до возращения мобилизованного домой, либо размер их уменьшается и «растягивается» по времени. Сообщите нам, пожалуйста, номер дежурного по военкомату, который не помогает выбить деньги из работодателя.

? «Здравствуйте! Я являюсь гражданином Узбекистана и хочу войти в ряды СВО. Хотелось бы понять, как это сделать, учитывая что на территории РФ нахожусь нелегально последние полгода и через ещё полгода заканчивается срок действия паспорта.»

Олег

Уважаемый Олег!

Если Вы находитесь на территории России нелегально, то это значит, что незаконно.

В соответствии со статьей 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Чем быстрее Вы обратитесь к помощи юристам, тем меньше негативных последствий нелегального пребывания потребуется преодолевать. Например, чем дольше период нелегального пребывания в РФ, тем на больший срок иностранцу грозит запрет на въезд согласно статьи 27, ФЗ № 114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", который определяет что если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок пребывания в девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, ему запрещается въезд в РФ в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации.

Так что у Вас, как говорится, еще не все потеряно. Тем более, что Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства Российской Федерации для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее 1 года.

Таким образом, теперь иностранные граждане фактически вправе на законных основаниях принять участие в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ. Через год службы подданные других стран смогут стать гражданами России, минуя стадию получения вида на жительство.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ С ОТВЕТАМИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА

Мы ждем максимально подробных историй с вашими контактными данными на нашу горячую линию на электронную почту priziv@kp.ru и в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации». Ответы самые важные и популярные вопросы вы сможете найти в следующей подборке сайта KP.RU.

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