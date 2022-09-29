Специально сделал крюк, чтобы расстрелять учительницу ИЗО: страшные факты о болезни Артема Казанского, устроившего стрельбу в школе в Ижевске

Погибли 17 человек. 11 из них дети от 7 лет Фото: REUTERS

Люди, которые четвертый день несут цветы к ижевской школе №88, обсуждают между собой главный вопрос: как его «проглядели»? Напомним, утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев, бывший выпускник этой же школы, вошел в здание с двумя пистолетами, убил охранника и пошел по этажам, расстреливая детей и учителей. Погибли 17 человек (11 из них дети от 7 лет). Сам Казанцев покончил с собой, когда школу окружил спецназ.

Как получилось, что человек много лет жил рядом, ходил, дышал, а потом вдруг оказался смертоносным оружием?

Да, после трагедии стало известно, что Казанцев много лет стоял на учете в психиатрии (до ЧП не знали даже соседи), несколько раз лечился в тамошнем стационаре, сидел на препаратах и даже имел инвалидность по этой болезни. Но вопросов остается все равно много. Он всегда был таким? Окружающие всегда были в опасности? Если да, почему его никто не остановил? И кто вообще должен был это сделать?

Продолжаем разбираться в биографии убийцы 17 человек.

«А ПОТОМ ЕМУ КУПИЛИ КОМПЬЮТЕР»

Рустам Балтачев вырос с Артемом Казанцевым в одном дворе - несколько девятиэтажных домов стоят прямо у школы.

- Я на два года старше, но мы все равно постоянно общались, играли вместе в футбол и казаки-разбойники.

- Некоторые вспоминают, что Казанцев всегда был необщительным, оторванным от людей.

- Чепуха. Он постоянно был во дворе, играл вместе со всеми. Его бабушка сидела в школе на звонках и заведовала ключами от кабинетов, поэтому домой за Артемом заходили многие, я в то числе - чтобы позвать поиграть, когда команду для футбола собирали.

- Кто-то рассказывал, что Казанцева в школе некоторые дети «прессовали».

- Да не было тогда в школе никакой «дедовщины». Все были плюс-минус равны. Я же говорю: мы постоянно вместе играли. Никаких издевательств над ним я не видел. Лет до 15-16 это был самый обычный человек, как все. У Артема был один друг, с которым он общался ближе всего. Они одно время вместе по интернет-клубам ходили, в компьютерные игры резались. А потом Артему купили собственный компьютер. И вон тогда он стал меняться. С улицы он исчез. Засел дома и играл уже там.

- В «стрелялки»?

- В том-то и дело, что нет. В то время ему были интересны совсем другие, безобидные игры. Но во что он играл уже позже, я не знаю, потому что общение прекратилось.

Артем Казанцев, бывший выпускник этой же школы, вошел в здание с двумя пистолетами, убил охранника и пошел по этажам, расстреливая детей и учителей

ПРОГРАММИСТ, АРМИЯ, ДИАГНОЗ

Известно, что Артем Казанцев после 9 класса ушел в техникум. В этом, разумеется, нет ничего необычного. Так же поступила примерно половина парней из параллели. Казанцев, как стало известно KP.RU, отучился на программиста.

А потом ушел в армию. Это был 2006-й. Тогда еще служили по два года. В каких войсках Артем Казанцев проходил службу, неизвестно. Но, по словам знакомых, именно там у парня начала проявляться душевная болезнь. На гражданку он был отправлен досрочно с официальным диагнозом: «шизофрения».

Казанцеву были прописаны препараты. За этим должны были следить родные, с которыми он жил - мама и бабушка. Но парень, судя по всему, в какой-то момент отказался от приема лекарств.

В декабре 2008-го он вышел из дома с кухонным ножом и в полусотне метров от своего подъезда напал на 12-летнего подростка (удар в спину - нож попал в кость позвоночника, чудом не повредив жизненноважные органы) и женщину (ранение в ногу). Его судили. Но так как у Казанцева был официальный диагноз по психиатрии, судья назначил лишь амбулаторное лечение - чтоб продолжал пить таблетки и посещать психотерапию.

- На суде он ничего не мог объяснить, говорил про тот день: «Я помню, как вышел из дома... И все, больше ничего не помню...», - рассказал KP.RU Константин Матросов, тот самый человек, на которого Казанцев напал в 2008-м.

Люди, которые четвертый день несут цветы к ижевской школе №88, обсуждают между собой главный вопрос: как его «проглядели»? Фото: REUTERS

КРЮК РАДИ КАБИНЕТА ИЗО

В последние годы Артем Казанцев почти безвылазно сидел дома. Выходил на улицу крайне редко. Соседи видели только фигуру: черный балахон, капюшон на глаза.

Как известно теперь, со своей пенсии, которую получал по инвалидности, Казанцев накопил деньги на покупку на черном рынке двух пистолетов, переделанных из травматических, и двух сотен патронов.

Утром 26 сентября он вышел из подъезда, за полторы минуты дошел до своей бывшей школы и начал убивать...

Местные жители, пытаясь угадать ход мыслей убийцы, называют как минимум несколько объектов, попасть куда вооруженный шизофреник мог не менее легко. Но он выбрал именно школу, в которой когда-то учился.

- С наших времен в школе остались работать только три педагога, - рассказывает один из бывших приятелей Казанцева. - Зная план школы, я понимаю, как он действовал. На входе убил охранника и пошел по первому этажу направо. Там почти нет кабинетов, там столовая, но в самом конце коридора - класс рисования. Учительницу по ИЗО и черчению, Светлану Ивановну Суханову, он хорошо знал. И он дошел до ее кабинета, выстрелил в нее и пошел назад, к холлу - потому что только оттуда он мог подняться по лестнице на верхние этажи. Получается, он заложил крюк только ради кабинета ИЗО. Мы не можем знать, о чем он думал, хотел ли он убивать кого-то персонально, но вот этот его маневр почему-то сразу бросился в глаза...

- В этот момент в кабинете ИЗО были второклашки, - говорит Рустам Балтачев. - Представляете, среди них были дети моих бывших одноклассников! И они рассказывают, что Светлана Ивановна закрыла их собой от выстрелов. Казанцев не вошел в кабинет. Отправился дальше...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Эта болезнь чаще всего проявляется в 14-20 лет

Несколько вопросов о шизофрении. Как развивается эта болезнь? На каком этапе она начинает проявляться и влияет ли на это переходный возраст? Что может послужить триггером?

- По последним данным, шизофренией больны около 1% населения Земли, - рассказывает KP.RU врач-психотерапевт, кризисный психолог Сергей Пустовойтов. - Заболеванию подвержены и мужчины, и женщины. У мужчин проявление заболевания чаще всего происходит в возрасте от 14 до 20 лет. То есть это как раз укладывается в историю убийцы из Ижевска (в 18 лет, в армии, заболевание выявили, в 20 он напал на людей с ножом, - Авт.). Шизофрения может проявляться как специфическими симптомами вроде бреда и галлюцинаций, так и неспецифическими - повышенная утомляемость, пониженное настроение. Пусковым механизмом, который проявит заболевание, может быть все, что угодно. Но чаще всего это либо острое стрессовое переживание, либо хронический стресс, который накапливается, либо повышенная утомляемость в течение долгого времени. Еще один триггер - злоупотребление психоактивными веществами.