Финал "Мисс Вселенная 2022": названы главные конкурентки российской красавицы

Мексика и Венесуэла - одни из главных претенденток на победу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самые красивые женщины мира на грани истерики: 14 января в Новом Орлеане состоится финал конкурса "Мисс Вселенная 2022", на котором более 80 чаровниц со всего света сойдутся в схватке за бриллиантовую корону. За последние 10 дней все они пережили суровые испытания: изнуряющие дефиле и фотосессии, бесконечные выгулы нарядов и собеседование с организаторами, которые молоденьких и хорошеньких щелкают, как орех.

А главное, всё это время с соседками по комнате и прямыми конкурентками приходилось мило ворковать, как бы ни хотелось вцепиться им в волосы: склоки и даже сплетни на конкурсе строго запрещены. За шпильку в адрес других участниц могут и отстранить: на этой "мине" за много лет уже подорвалась не одна красавица...

Россиянку Анну Линникову, несмотря на беспощадную культуру отмены, до конкурса все-таки допустили. Кукольное личико, фигура, грация - всё при ней: 22 года, рост 173, вес 50, параметры 85-59-88. Однако, люди понимающие шансов на победу нашей Ане почти не дают. И дело не только в политике.

"Мисс Россия 2022" Анна Линникова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Последний раз мы показывали хорошие результаты в 2010 и 2012 годах, когда Ирина Антоненко вошла в ТОП-15, а Елизавета Голованова - в ТОП-10, - напомнил KP.RU эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - Почему наши девушки из года в год остаются без короны? Если в двух словах, не хватает подготовки и организации, да и задачи такой не стоит. Например, на Филиппинах участие в "Мисс Вселенная" - это почетная и важная традиция, девочек-моделей готовят к этому буквально с детства, а потом болеют за них всей страной. А в России сколько народу смотрят финал конкурса? Ноль целых одна десятая? Конкурсы красоты у нас никому не интересны. Поэтому мы и не тянем.

Кроме того, на победу, кроме эффектной внешности и походки от бедра, влияет масса других факторов: поддержка фанатов, вежливость участниц с обслуживающим персоналом и даже фоточки в соцсетях. Так, Например, нашу Анну уже затравили за непрезентабельные чемоданы, на которых вместо чехлов были скотчем приклеены надписи "Мисс Россия": мол, что за уровень подготовки. Вроде мелочь, а критика разлетелась по всему Интернету. В другой раз она опубликовала фото из ванной, где в кадр попали баночки с косметикой. Подписчики тут же выяснили, что эти крема стоят до 20 тысяч рублей, а участницы конкурса не должны демонстрировать люкс - надо быть ближе к народу.

А еще за девушками пристально следят специально приставленные нянечки, которые обо всем докладывают жюри. Не поздоровался с администратором или уборщицей - это непременно возьмут на карандаш. Широкая публика потом будет диву даваться, чего не хватило очередной красавице для победы. И только судьи будут знать точно: эта хамка звания "Мисс Вселенная" точно не достойна!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА - В ФАВОРИТАХ

Букмекеры в этом году ставки на "Мисс Вселенная" не принимают, поэтому очевидных фавориток назвать сложно. Однако, эксперт из Венесуэлы в сфере конкурсов красоты Осмель Соуза, который более 40 лет посвятил работе в бьюти-индустрии, составил свой рейтинг участниц. Не исключаем, что где-то он был не слишком объективен и выдал желаемое за действительное...

Эксперт из Венесуэлы в сфере конкурсов красоты Осмель Соуза составил свой рейтинг участниц. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТОП-5 участниц

1. Венесуэла

Аманда Дудамель, 24 года, 432 тысячи подписчиков

Изрядно располневшая "Мисс Вселенная 2021" Харнааз Сандху и Аманда Дудамель, Венесуэла. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Успешный модельер, получила степень в Европейском институте дизайна Рима. Помогает детям из бедных семей. Её миссия - пропагандировать право женщин на труд.

2. Мексика

Ирма Миранда, 26 лет, 144 тысячи подписчиков

Ирма Миранда, Мексика. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Занимается народными танцами, играет в большой теннис и восхищается Сереной Уильямс. Любит путешествовать - видит в этом возможность усовершенствовать себя и узнать о других культурах.

3. Перу

Алессия Ровеньо, 24 года, 661 тысяча подписчиков

Алессия Ровеньо, Перу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одна из немногих, кто выкладывает фото со своим парнем - перуанским спортсменом Хуго Гарсиа. Следит за собой: по её рельефному прессу можно изучать анатомию. При этом является совладелицей семейной пекарни. Основала музыкальный дуэт со своей сестрой и выступает по всей стране.

4. Италия

Вирджиния Стаблум, 24 года, 424 тысячи подписчиков

Вирджиния Стаблум, Италия. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знойная итальянка любит обнажаться - в её профиле через одну фотосессии в бикини. Своей экзотической внешностью обязана родителям: её отец темнокожий, а мама - блондинка. Вирджиния - известная в Италии модель, работает с крупнейшими модными домами.

5. Южная Африка

Ндави Нокери, 23 года, 220 тысяч подписчиков

Ндави Нокери, Южная Африка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уверена в своей неотразимости и обожает пышные прически: чем огромнее, тем лучше. Увлечена пропагандой равных образовательных возможностей для всех. Сотрудничала с различными организациями, чтобы повысить уровень компьютерной грамотности в отсталых школах.

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