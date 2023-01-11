Новые рубежи: Что на самом деле означает взятие под контроль Соледара

Бои за Соледар стали для украинской армии адом Фото: EAST NEWS

На «Радио «Комсомольская правда» ситуацию вокруг Соледара мы обсудили с военным экспертом, руководителем Центра изучения общественных прикладных проблем Александром Жилиным.

- Пишут, что бои за Соледар стали для украинской армии адом, и звучит вопрос - что дальше? Киев признает поражение?

- Киевская сторона будет делать все для того, чтобы смикшировать это. Да, на Соледаре ничего еще не закончено. Да, российская армия фактически занимает Соледар. Но часть украинской армии смогла отступить управляемо. У нас сверхзадача - взять высоты. Их понимание - высоты брать очень сложно.

- На что бы вы обратили особое внимание в этой операции?

- Первое – на то, что ребята проявили колоссальное мужество. Городские бои – это ад для всех участников. Это такой физический и эмоциональный накал, что не приведи господи.

- Так что касается дальнейшего развития обстановки?

- Думаю, российская армия в сторону Бахмута будет развивать наступление. То, что мы зашли с севера, усложнило действия ВСУ. И там тоже может сложиться ситуация, когда можно пытаться взять противника в оперативное окружение.

- Глава ДНР Пушилин заявляет о переломном моменте в освобождении республики...

- Что касается ДНР, то ситуация там значительно облегчится с точки зрения расстановки сил и средств. Я понимаю Пушилина - он хочет дать позитив жителям ДНР. Они смертельно устали от военных действий. Если дальше ситуация будет развиваться аналогичным образом, то вся ДНР окажется под контролем российской армии. Но как дальше будут развиваться события… Впереди открытие ленд-лиза. И тут сложно что-то прогнозировать. Но у меня всегда ставка на русского солдата, которого я видел в бою. Это люди, которые способны сокрушить всё на своем пути.

- Уточните про ленд-лиз?

- Речь о том, что это будет разная номенклатура, в значительной степени, наступательные вооружения. А дальше что происходит? Вот подготовлены 11 украинских экипажей для американских самолетов F-16. Их же не просто так готовили? Значит, эти самолеты все-таки будут поставлены? Возможно, их станут эксплуатировать с военных аэродромов Польши.

- Такое возможно?

- Возможно.

- Мы должны предпринимать какие-то меры?

- Да, и это не только поставки в войска новых систем ПВО. Есть масса других вещей, которые с началом ленд-лиза не должны для нас стать сюрпризом. Речь не только о количестве, но и о качестве вооружений.

- Советник Зеленского Арестович заявил, что взятие разрушенного Соледара не принесет россиянам пользы.

- Этот человек находится в состоянии сильного огорчения. Его задача – информационно смягчать большие неприятности. Но ему сложно отрицать свершившийся факт.

- Значение транспортного узла сложно преуменьшить.

- Победу не стоит слишком возносить до небес, но и преуменьшать ее нельзя. А тем более там, где столько месяцев рубились за каждый квадратный метр. И в итоге вышли на другие, более выгодные позиции. Это нельзя не оценить по достоинству.

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