Кто такой Валерий Герасимов, назначенный командовать спецоперацией: "Обладает жесткой командирской хваткой и умением принимать нестандартные решения"

Герасимов был одним из разработчиков спецоперации по мирному возращению Крыма в состав России в 2014-м Фото: Министерство обороны РФ

11 января министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба генерал армии Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой в зоне спецоперации на Украине. Прежний командующий - генерал армии Сергей Суровикин, стал одним из замов Герасимова. Еще двумя замами стали генерал армии Олег Салюков (Главком Сухопутных войск) и генерал-полковник Алексей Ким (зам. начальника Генштаба).

Безусловно, самая "тяжеловесная" фигура в этих кадровых перестановках - начальник Генштаба. И тут самое время вспомнить, как он появился во главе "мозгового треста" Вооруженных сил России.

Валерий Васильевич Герасимов - из семьи работяг. Первые шаги к вершине военной карьеры еще пацаном сделал - в Казанском суворовском училище (окончил с отличием). С золотой медалью окончил и Казанское танковое командное училище, а затем (тоже - с отличием) - Академию бронетанковых войск. Затем - и академию Генштаба.

Все ступени роста на командных и штабных должностях он "вытаптывал" добросовестно (нигде не перескакивая по блату, что особенно ценится в офицерской среде).

Начинал "летехой"-взводным, командовал ротой, батальоном, полком, дивизией, армией (причем, самой воюющей - 58-й общевойсковой на Северном Кавказе, которая вела бои во Вторую Чеченскую компанию).

Был начальником штаба и Дальневосточного военного округа, и Северо-Кавказского.

Командовал Ленинградским и Московским военными округами.

В 2010 году стал замом начальника Генштаба. На этой должности "позволил" себе выступить против авантюрных реформ министра обороны Сердюкова. И поплатился. За несговорчивость, его в третий раз (!) отправили из Москвы снова командовать военным округом - на сей раз Центральным.

После отставки Сердюкова новый министр обороны Шойгу представил президенту кандидатуру Герасимова на должность начальника Генштаба. Путин это предложение утвердил 9 ноября 2012-го.

Герасимов был одним из разработчиков спецоперации по мирному возращению Крыма в состав России в 2014-м. Руководил и разрабатывал операции наших войск в Сирии. "Приложил руки" и к разработке нынешней спецоперации на Украине.

Хотя еще 5 августа 2015 года военная прокуратура Украины объявила Герасимова «главным идеологом войны на Донбассе». Ему был объявлен "заочный арест".

Минобороны России в ответ заявило, что это политическая провокация, а Служба безопасности Украины - «заповедник идиотизма».

Герасимов - Герой России и кавалер 9 советских и российских орденов.

Мне много раз приходилось встречаться и беседовать с начальником Генштаба. Но лишь однажды я с огромным трудом уговорил его на интервью. Свои частые отказы он объяснял так: "Мне войсками управлять надо, а не интервью раздавать". Человек он необычайно скромный и немногословный. Но все, кто служил или продолжает служить под его началом, в один голос говорят, - он обладает жесткой командирской хваткой и умением принимать нестандартные решения.

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