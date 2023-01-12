Павла Волю убрали из Comedy Club после скандала

Фото ТНТ

Еще совсем недавно они конкурировали. Один вроде как подсидел другого. Молодой сменил зрелого. Энергия и жажда жизни вытеснила пресыщенность. Но потом вроде бы все встало на свои места. Гарик Харламов вернулся в Comedy Club, Андрей Бебуришвили продолжил читать стендап.

И вот — новое неожиданное известие. Теперь пропал Павел Воля. После скандала с казахской активисткой, которую шоумен в рубрике Comedy Club назвал «долбанько», появилось сообщение от ТНТ — вместо Воли вести Камеди с Харламовым будет...все тот же Бебуришвили. Словно каждый раз поджидающий удачного момента для карьерного рывка.

Фото ТНТ

— Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля, — прокомментировал рокировку Харламов. — Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club – Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура!

В предстоящем выпуске шоу в гости к Харламову и Бебуришвили придут блогеры Карина Кросс и Дима Масленников, а Марина Кравец с Демисом Карибидисом и Тимуром Батрутдиновым разыграют миниатюру про соседа, который поссорился с женой под Новый год.