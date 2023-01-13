Помог людям - садись в тюрьму: прокурор требует 3,5 года колонии для россиянина, который восстановил дорогу вместо чиновников

19 декабря Пролетарский суд Саранска приговаривает Игоря Рогожина к 6 месяцам условного срока с выплатой ущерба в 861 тысячу рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Скандальная история с якобы незаконной расчисткой дороги, произошедшая в Мордовии, и не думает завершаться. Напомним: восстановив по просьбе жителей трех деревень и глав сельских администраций заросшую и заброшенную грунтовую дорогу, проходящую между лесными кварталами, руководитель филиала агропредприятия Игорь Рогожин внезапно оказался на скамье подсудимых. И под занавес прошлого года получил условный срок. Земляки дружно назвали решение суда несправедливым, ведь Рогожин бескорыстно сделал именно то, о чем они просили чиновников много лет. Но прокуратуре Мордовии этого показалось мало: гособвинитель Дмитрий Авдеенко подал апелляцию и попросил все же дать народному герою... 3,5 года реального срока! «Они издеваются?!» - закипели люди, собираясь снова писать письма в защиту Рогожина.

За этой далекой от справедливости историей KP.RU следил с самого ее начала. В июне 2021 года руководитель филиала агропредприятия «Магма ХД» Игорь Рогожин откликнулся на многочисленные просьбы жителей трех сел и силами хозяйства восстановил заброшенную грунтовую дорогу. Она значительно сокращает путь до райцентра - 6,5 км вместо 21. Почти за тридцать лет та пришла в полную негодность, а километровый ее участок, проходящий между кварталами, зарос сорняком. В том, что это дорога, здесь никто не сомневался — в советские годы они активно ей пользовались, тогдашний колхоз постоянно грейдировал путь, посреди которого стоит мощный железобетонный мост, а в 2010-м местные депутаты просили заасфальтировать ее.

И Рогожин взялся за ее расчистку, потратив около 1,8 миллиона из бюджета предприятия. Люди наперебой благодарили его за это доброе дело - «скорые» и пожарные, случись чего, добирались до этих сел гораздо быстрее, да и такси вдвое дешевле, 200 вместо 400 рублей, что для невысоких деревенских пенсий весьма существенный факт. Однако государевы люди этот акт оценили как «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере» (до 7 лет лишения свободы, согласно УК). В качестве вещдоков предъявили 33 сваленных грейдером деревца.

За время следствия лесничие все время путались в показаниях: то это лесной фонд, то не лесной, а все-таки дорога. Представители минлесхоза Мордовии заявляли: «границы земель лесного фонда на кадастровый учет не поставлены, четко определить: где проходят границы лесного фонда и где были повреждены деревья, определить не удалось». Значит, и нарушения нет? Как он мог нарушить границы того, чего невозможно определить? - обрадовались было защитники Рогожина. Но не тут-то было. В итоге следователи обнаружили: в документы закралась техническая ошибка и это все-таки лес. Исправления внесли, но спустя 5 месяцев после возбуждения дела!

Сделав доброе дело, руководитель филиала агропредприятия Игорь Рогожин внезапно угодил под уголовное дело о незаконной рубке леса Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ДЕЙСТВОВАЛ, ОСОЗНАВАЯ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ»

На странности и нелогичность выводов следствия обращали внимание многие, кто следил за этим процессом. Например, в то время, как жители трех сел дружно говорили, что судить его не за что, что он сделал благое дело и от действий Рогожина деревенскому обществу — сплошная польза, следователь Киреев упорно добавлял: Рогожин «действовал умышленно, осознавая общественную опасность», а руководствовался он де не желанием помочь землякам, а «соображениями корысти и личной выгоды». Вызванные эксперты, пройдясь по указанным в протоколах координатам произрастания якобы сваленных деревьев, обнаруживали, что расположены эти точки порой в 30 метрах от дороги, ничего там не порублено и следов заездов тяжелой техники нет. Загадочный «навигационный прибор IP-68», с помощью которого следователь и лесник определяли места произрастания деревьев, оказался и не прибором вовсе, а степенью защиты обычного мобильного телефона с яндекс-картами…

МАЛОВАТО БУДЕТ!

Гособвинителя все эти непонятности не смущают и он требует посадить Рогожина на 3,5 года. Адвокат просит полного оправдания. И 19 декабря Пролетарский суд Саранска приговаривает Игоря Рогожина к 6 месяцам условного срока с выплатой ущерба в 861 тысячу рублей. Люди хоть и разочарованно, но выдыхают («Несправедливо, но слава Богу, что не посадили»). Однако, как оказалось, снова рано. Обвинение осталось недовольно решением: «приговор суда является незаконным и подлежит изменению в связи с неправильным применением уголовного закона и несправедливостью назначенного наказания», - говорится в апелляции за подписью прокурора Д. А. Авдеенко. По мнению которого «правильно» - это отправить народного героя на… 3,5 года за решетку! Что вызвало очередную бурю народного гнева.

- Мы все здесь возмущены, полнейшее безобразие! - эмоционально комментирует бывшая учительница Румия Байбекова. - За что судили Игоря Александровича — за то, что людям помог?! Мы же тридцать лет у чиновников и депутатов просили дорогу восстановить, они обещали перед выборами, а потом - ноль внимания. А он сделал работу за них! Добиться правды в Мордовии у нас не получилось, будем обращаться в Москву, в нашем селе даже пенсионеры готовы скинуться, чтобы отправить ходоков в Москву.

- Люди категорически не согласны с решением суда и с апелляцией, - говорит глава села Паево Владимир Келин. - Там всегда была дорога, и я тоже обращался к нему, чтобы помог почистить ее. Это никуда не годится, зачем все это? Нашли «черного лесоруба»…

- До слез обидно, - продолжает жительница села Большая Поляна Наиля Горчакова. - Он порядочный и честный человек, настоящий патриот Мордовии, и судить его не за что. Низкий поклон ему от всех жителей. Оправдать его надо, у нас все так считают! И мы продолжим его защищать, пока не оправдают!

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Саркис Геворкян:

«Апелляция прокурора не выдерживает никакой критики»

- Апелляционное представление прокурора базируется на двух вещах: непризнание Рогожиным вины и до сих пор невозмещенный ущерб - видимо, прокуратура привыкла к тому, что все всегда признают свою вину и тут же бегут в кассу. Мне бы хотелось, конечно, подискутировать с гособвинителем на тему его представлений о справедливости, но в суде это не получилось — от реплик он отказался. Получается, если Рогожин не раскаялся — значит, надо его посадить на 3,5 года. Мы же доказали, что дорога была, и это — объект незавершенного строительства, она находится на балансе упрдора Мордовии, что на момент расчистки к лесному фонду она не относилась. Мы предоставили схему территориального планирования района, где она до сих пор указана как дорога, подлежащая переводу в первоочередном порядке в категорию дорог с твердым покрытием. Более того: минлесхоз признал, что это они должны были за ней следить, просто денег не выделялось (хотя это надо еще посмотреть — выделялось или нет, в этом бы направлении прокурору поработать). И потом - суд в приговоре отразил: Рогожин не расширял дорогу, она осталась в своей 20-метровой зоне, второе — он не имел никакой личной заинтересованности, и третье - Рогожин не нарушал пункты правил лесопользования, которые ему вменялись.

Но тогда вопрос: что же нарушил Рогожин и как его после всего этого можно признавать виновным? Свою апелляционную жалобу на приговор суда мы уже подали, в ней мы по-прежнему просим оправдания. Также предоставим свои возражения на прокурорскую апелляцию, которая по своей сути не выдерживает никакой критики и не имеет ничего общего с законом и справедливостью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда готовился материал, в редакцию снова позвонили жители тех самых несчастных мордовских сел. Оказалось, после долгого молчания высказался, наконец, глава Мордовии Артем Здунов.

- Вы это читали? - с тоской в голосе спрашивают люди и цитируют губернатора: «Прорубленный путь шириной 20 метров делался именно для прохода сельхозтехники «Магмы ХД». Укороченный путь — это экономия топлива и возможность избежать дорожных штрафов». - О как — все с ног на голову! Для себя он, оказывается, расчищал, и ни слова о том, что Рогожин это по нашей просьбе сделал! Бескорыстно! И вот это - «прорубил путь», - как будто взял и новую просеку в лесу сделал. Он ее не прорубил, а почистил от сорняка, там всегда была дорога! В 2021 году Здунов лично был на месте, сам все видел и с нами общался...

- Тоже удивлен, что я, оказывается, «путь прорубил», - признался «КП» главный фигурант дела Игорь Рогожин. - Вообще-то это - существующая дорога, до сих пор стоящая на балансе Упрдора Мордовии как объект незавершенного строительства. Во-вторых, сельхозтехнику мы там стараемся не гонять — трудный для комбайнов подъем. Про экономию топлива тоже непонятно: мы предоставляли данные в суд, что после расчистки дороги совокупный расход топлива в хозяйстве не уменьшился, по ГСМ у нас нет лимита, никаких премий за экономию горючки тоже нет, а водителям грузовиков и вовсе невыгодно по ней ездить — у них зарплата зависит от пройденного километража — чем больше, тем лучше для них. И уж вовсе удивительно, что мы таким образом сэкономили на штрафах: за последние годы таких штрафов было всего два — за загрязнение дорожного полотна наших водителей наказали на 5 тысяч рублей, которые они сами же и оплатили. В то время как предприятие потратило на расчистку 1,8 миллиона рублей. И где тут экономия?

KP.RU продолжит следить за этой историей.

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