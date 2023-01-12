Наступление на Артемовск и генеральное сражение с ВСУ: Как может развиваться спецоперация после перестановок в командовании

С учетом того, что Запад продолжает активно накачивать украинскую армию вооружениями и наемниками, командование СВО объективно будет вынуждено «гасить» этот процесс Фото: REUTERS

1. Что изменится на фронте?

С назначением Валерия Герасимова командующим СВО поменяется прежде всего система управления войсками. Ему, в отличие от бывшего командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина, не придется тратить драгоценное время на «согласование с Москвой» планов тех или иных операций. К тому же у него «под рукой» всегда будут сразу два Главкома: Сергей Суровикин - Воздушно-космические силы, и Олег Салюков - Сухопутные войска. Появление такой сановитой когорты во главе СВО - верный признак грядущих перемен на фронте.

2. Изменится ли тактика и стратегия?

Безусловно. С учетом того, что Запад продолжает активно накачивать украинскую армию вооружениями и наемниками, командование СВО объективно будет вынуждено «гасить» этот процесс - уничтожать технику врага еще по дороге на поле боя. Суть такой стратегии понятна - сделать оружейные поставки из стран НАТО на Украину бессмысленными.

Можно ожидать гораздо более масштабного применения ударных беспилотников, гиперзвуковых ракет и танков.

3. Российские войска пойдут в наступление?

После полного установления контроля над Соледаром командование не будет останавливаться. Ибо впереди еще один мощно укрепленный район - Артемовск. Взятие его будет означать прорыв первого эшелона стратегической обороны противника. Возможно, что в ближайшее время это задача №1 для Герасимова и его замов.

Но для этого надо очень серьезно подготовиться (личный состав, резервы, боевая техника, боеприпасы). И, конечно, переиграть противника хитромудрым планом (Герасимов не раз показывал, что он умеет это делать блестяще).

4. Что такое «расширение масштаба решаемых задач», о которых говорит Минобороны?

Одна из первых задач, как уже было сказано, - после Соледара взять Артемовск. А там ожидается генеральная битва за полное освобождение ДНР. И там же киевские генералы давно готовят «неприступную крепость» для нашей армии.

Очень возможно, что во время этого сражения наступит один из переломных моментов всей спецоперации. Под «расширением масштабов решаемых задач», возможно, имелось ввиду и полное установление нашего контроля над Запорожской и Херсонской областями, а также над Причерноморьем и Приазовьем (а тут вам и Одесская, и Николаевская области).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Суровикина не понизили и что изменится на передовой? Раскрыто, что значат перестановки в командовании СВО

Что означают перестановки в руководстве специальной военной операции (подробнее)