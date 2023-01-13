«Комсомолка» объявляет конкурс для региональных журналистов

Экс-главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правил немного, и они очень просты: участники должны быть не старше 40 лет, работать штатно или внештатно в печатном или интернет-СМИ за пределами столицы. Пожалуй, всё. Ах да, номинанты еще обязаны быть яркими и талантливыми, что отобразится в их представленных на конкурс работах (опубликованных в бумаге или сети с 1.02.2022 по 1.02.2023). Жанр - любой. Объем - не меньше двух тысяч знаков.

Премии лучшим - одна в 100 тысяч рублей и две по 50. Но главной наградой может стать возможность попасть в штат «КП».

- Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлетной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путевку в жизнь, - заявила главный редактор медиагруппы Олеся Носова.

Заявки принимаются до 15 марта в электронном виде на адрес media@phkp.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА