«Впереди новое биполярье»: как будут строиться отношения России и Запада после программного выступления Путина

После подписания документа о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины политическая жизнь изменится. Фото: REUTERS

- Можно ли назвать речь Путина на церемонии подписания договора о вхождении четырех регионов в состав России, второй Мюнхенской речью?

- Это повышение ставок. Многие вещи названы своими именами. Названа цель Запада, которую они пытались скрывать, хотя она всегда была довольно очевидна. Раньше Путин говорил о сдерживании, теперь он говорит об уничтожении России. В западной картине будущего нет не просто сильной России - там вообще нет России вообще. Есть несколько славянских или прототославянских государств, но не Россия.

- 30 лет говорилось о большой Европе от Лиссабона до Владивостока, мы туда шли, тянули газопроводы. Теперь все резко стало по-другому. Что впереди?

- Впереди «новое биполярье». Новое глобальное противостояние двух возникающих систем. Одна – проамериканская, куда должны войти по их плану Северная и Южная Америка, Европа. А вторая, как мы увидели на саммите Шанхайской организации сотрудничества - это некий евразийский проект, куда входят Китай, Иран, Индия, Россия и страны азиатского региона. Когда борьба этих двух миров развернется, будет некое повторение противостояния Советского Союза и США. Тогда борьба шла за Африку и Ближний Восток. Вот эти территории и станут опять ареной борьбы.

- В эти годы устаканивался тезис: больших войн быть не должно, СССР распался, с коммунистической идеологией покончили, мы ничем от них не отличаемся, у нас капитализм, мировое разделение труда. На чем сегодня произошел стратегический разлом?

- Разлом культурный и цивилизационный. То, что мы в свое время отказались от идеологии - это наша вина, и так нам и надо. Потому что государственная идеология вырастает не из неких внешних установок, а из культурных стремлений народа, который создал эту страну и это государство. Из тех моральных основ и тех целей, которые это общество перед собой ставит. Жизнь опровергает эту установку, что мы – деидеологизированное государство. Нет, идеология не умерла. Потому что не умер русский народ, не умер русский дух, не умерло русское восприятие действительности и мира. Достоевский в нас, которого хотят запретить. Поэтому и война.

- Но вся система все равно прозападная.

- И это проблема.

- И администраторы системы прозападные. Странно ждать от них, что они сегодня пойдут в прямо противоположную сторону.

- Да, это наивно. Мне как раз не хватило этого в речи президента. Речь сильная, но вы важный момент отметили: все структуры, институты и люди выстраивали 30 лет модель врастания России в тот глобальный рынок, который сегодня нам объявил войну. Если у нас сегодня задача технологической и экономической суверенизации, то, наверное, должны другие люди и другие модели реализовывать. Мне не хватило, например, заявления о создании какого-нибудь Государственного комитета по обороне и хозяйствованию.

Что Владимир Путин сказал в обращении перед подписанием договоров о расширении России: Главное

Путин выступил с обращением и подписал договоры с лидерами Донбасса, Запорожья и Херсонщины 30 сентября 2022 года (подробнее)

Как Запад отреагировал на выступление Путина 30 сентября 2022: Истерика, фейки и одна методичка на всех

Западные СМИ описывают выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 по одной и той же методичке (подробнее)