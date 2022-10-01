Российским войскам пришлось оставить Лиман

Российские войска уходят из Красного Лимана. Фото: Александр КОЦ

Колонна грузовиков печально притулилась на обочине. Чумазые мужики с пустыми глазами вдумчиво курили, сплевывая сквозь зубы. От них пахло потом и порохом. Одно из подразделений только что с боем вышло из Красного Лимана, прорываясь через Торское в Кременную. Нам пришлось оставить этот город, чтобы большая группировка не попала в окружение.

Одно из подразделений только что с боем вышло из Красного Лимана Фото: Александр КОЦ

Противник, как и в случае с Харьковским наступом бросил на российский гарнизон огромные силы, буквально прорубая нашу оборону. По разным данным ВСУ наступали группировкой до 23 тысяч человек. Противостояло им в несколько раз меньше. Сначала украинцы вместе с иностранными наемниками перерезали трассу на Сватово, затем взяли под огневой контроль артерию, соединяющую с Кременной. Киев даже снял часть своих войск с Северска и из-под Белогоровки, поставив ва-банк. И эта ставка сыграла, пусть и ценой масштабных потерь.

Наши войска несколько последних недель героически держали оборону в Красном Лимане и окрестных населенных пунктах. Фото: Александр КОЦ

Риск окружения и позорного плена стал слишком велик, и российское командование приняло решение отводить войска. Отход был поэтапный, но последние подразделения прорывались уже фактически из блокады, с боями. В Лимане наших войск не осталось.

Риск окружения и позорного плена стал слишком велик, и российское командование приняло решение отводить войска. Фото: Александр КОЦ

Причины произошедшего типичны. О них говорили после ухода из Харьковской области. Это и нехватка сил, и ошибки в организации обороны, и поздно подошедшие резервы, но в последнюю очередь надо искать виновников среди тех, кто несколько последних недель героически держал оборону в Красном Лимане и окрестных населенных пунктах. Бился насмерть и не отступал, пока не получил приказа на отход. И уходил скрепя сердце и сжав от обиды зубы.

Российским войскам пришлось оставить этот город, чтобы большая группировка не попала в окружение. Фото: Александр КОЦ

Сейчас противник наверняка попытается развить успех на кураже. Двинуться он может и в Сватово, и в Лисичанск, и в Кременную. Это грозит разрезанием уже Луганской народной республики, которая, как и Красный Лиман сейчас является территорией Российской Федерации.