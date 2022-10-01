Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения

Российские войска отведены на более выгодные позиции из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Фото: REUTERS

Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи в субботу 1 октября. В Министерстве обороны РФ сообщили, что это сделано из-за угрозы окружения.

В российском военном ведомстве уточнили, что за минувшие сутки союзные войска нанесли удары по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ и уничтожили более 200 военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении", — сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о сложной ситуации в районе Красного Лимана.

Также сообщалось, что ВСУ бросили на захват Красного Лимана серьезные силы, город взят в полукольцо. Также сообщалось, что союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом.

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