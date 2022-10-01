Военкор Александр Коц рассказал о ситуации в Красном Лимане, где идут тяжелые бои. Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц рассказал о сложной ситуации в районе города Красный Лиман.

«Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована», - написал Коц в Telegram в субботу 1 октября.

Военкор рассказал, что идут бои в Тернах, также украинские вооруженные формирования пытаются навязать союзным силам бои в районе Торского, где есть риск физического блокирования дороги.

«Артиллерия 2 корпуса бьет по колоннам, которые идут из Северска в сторону Торского, а также замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское», - написал Александр Коц.

Город Красный Лиман в ДНР имеет стратегическое значение. Через него проходят сразу несколько дорог, ведущих из Луганской Народной Республики. Отсюда оперативный простор простирается и на север ЛНР, и на юг. Наступление можно развивать и на Сватово, и на Кременную, и на Лисичанск.

Подробности о битве под Красным Лиманом, где союзные войска держатся до последнего в огневом окружении, в эксклюзивном репортаже Александра Коца здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на захват Красного Лимана серьезные силы, город взят в полукольцо. Также сообщалось, что союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом.

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