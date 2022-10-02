Похороны Бориса Моисеева помогла оплатить Алла Пугачева

2 октября похоронили певца Бориса Моисеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоронить Бориса Моисеева, как это часто бывает в шоу-бизнесе, собралась огромная толпа репортеров. Ажиотаж на Троекуровском кладбище, где сотни глаз ожидали знаменитых артистов, оказался так высок, что проходящие мимо бабушки то и дело интересовались: куда, мол, такая очередь стоит, кто последний?

- Тяжелая все-таки у вас работа, - сочувствовали снующим туда-сюда репортерам работники ритуальных услуг. - Не чета нашей. Сегодня вот тут на входе стоим, это, считай, выходной. Иногда, конечно, приходится гроб нести. Зато какие красивые фото получаются. Если кто-то из знаменитых умирает, бывает, и по телеку показывают. А в интернете так вообще повсюду. А вы за кем хоть бегаете? Никого не узнаём!

Сестры Зайцевы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, неудивительно: первыми проститься с Моисеевым приехали позабытые звезды девяностых-нулевых: бывший солист группы "На-На" Павел Соколов, Игорь Наджиев, сестры Зайцевы, Николай Трубач, Алена Апина, неузнаваемая в объемном пуховике Клара Новикова и разговорчивый экс-директор группы "Тату" Леонид Дзюник, которого после вороха вопросов непременно просили представиться...

Сергей Пенкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Позже подтянулись и первые звезды: Филипп Киркоров, Николай Басков, Надежда Бабкина, Лолита, Алсу, Александр Буйнов, Сергей Пенкин, Нелли Кобзон. Вот только большинство артистов, как один, на камеры говорить отказывались. За всех объяснился поп-король, и правда оказалась сурова: в последние годы практически никто из коллег с разбитым двумя инсультами Моисеевым не общался. Концерты, гастроли, коронакризис, санкции - у всех своя жизнь. А тем временем артиста настиг третий и последний инсульт.

Алена Апина Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нас связывало почти 40 лет дружбы. Я грешен, Боря, не уделял тебе внимания, недодал, - признался у гроба поп-король. - Я не могу себе простить, что за последние годы ни разу тебя не посетил. А ты ведь был очень одиноким.

Жен и детей у Бориса Моисеева, как известно, не было. Из всей родни остался лишь старший брат да племянники, разбросанные по миру. Кто в Канаде, кто в Израиле, кто в Германии. Проститься с артистом так никто из них и не приехал.

Николай Басков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказалось, больше всех о последних месяцах жизни тяжелобольного артиста знал никому не известный певец и продюсер Алишер.

- Когда у меня возникла безумная мысль записать дуэт с Борисом Михайловичем, он уже был очень плох после двух инсультов, - рассказал партнер по дуэту "Роттердам" в своей прощальной речи. - Я позвонил его директору Сергею Гороху, спросил: "Можно?". "Да, можно. Но как это сделать - думайте сами". В итоге мы приехали домой к Борису Михайловичу, привезли ему торт - он, как ребенок, обожал сладкое. Вид у него был удручающий: сидел за компьютером, что-то клацал по клавиатуре, листал клипы, даже их не досматривая. На два айфона мы кое-как записали отдельные слова, мучали его три сета по 15 минут. Получили набор букв, слогов, слов, который потом неделю собирали по крупицам во что-то вменяемое. И у нас все получилось. В последней песне Моисеева звучит молодой, здоровый, крутой артист.

Надежда Бабкина Фото: Михаил ФРОЛОВ

"ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ"

Все похоронные хлопоты взял на себя директор и самый близкий друг Моисеева Сергей Горох, который даже после окончания концертной деятельности оставался рядом. Привозил еду, лекарства, ограждал больного певца от внимания прессы. Как заметила Лолита, если бы не Горох, хоронить Моисеева пришлось бы намного раньше. И с этим безоговорочно согласились все присутствующие.

Сергей Дроботенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, в СМИ обсуждают и другую версию: якобы Горох нарочно изолировал Бориса Моисеева от друзей и коллег, чтобы забрать его квартиру в центре Москвы. Апартаменты на 120 квадратов певец действительно переписал на помощника, однако, тот уверяет, что корысти здесь нет. Мол, жилье ему досталось по договору пожизненной ренты, то есть в качестве благодарности за заботу. Впрочем, деликатный вопрос на похоронах директор обсуждать не пожелал.

Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Спросите об этом у тех, кто меня обвиняет, - кратко ответил директор и тут же скрылся в машине, отказавшись от комментариев. Почему похороны состоялись только на шестой день, помощник так и не объяснил.

А вот у светской львицы Алены Кравец, с которой Моисеев жил в одном доме, нашлось околокриминальное объяснение.

Нелли Кобзон Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас идет следствие, - заявила Кравец, наверняка, даже не представляя себе разницу между следственными действиями и доследственной проверкой. - Знаете, сколько полиции было в нашем дворе после его смерти? А сколько стоит квартира в нашем доме, представляете? Вот поэтому такие задержки...

Артиста проводили аплодисментами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы там ни было, похоронить Моисеева на Троекуровском кладбище, где место, по неофициальной информации, стоит от 2,5 млн рублей, помогла уехавшая из России Алла Пугачева: это репортерам подтвердила ее директор Елена Чупракова.

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да, Алла Борисовна помогла, - подтвердила помощница, но уточнят детали не пожелала.