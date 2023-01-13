Татьяна Навка прервала молчание об угасающем на глазах Романе Костомарове

Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с пневмонией несколько дней назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Костомаров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У фигуриста развилась двусторонняя пневмония, жидкость в легких. Из-за развившегося на фоне пневмонии сепсиса у спортсмена начало синеть тело. За жизнь Олимпийского чемпиона борются врачи. А близкие и друзья просят молиться за его здоровье.

Роман Костомаров был экстренно госпитализирован с пневмонией несколько дней назад. Сначала его подключили к ИВЛ. Но это не помогло. Сейчас спортсмен находится на ЭКМО - аппарате, который насыщает кровь кислородом. Фигуриста ввели в медикаментозную кому.

У 45-летнего фигуриста развился двусторонний гидроторакс, при котором жидкость скапливается в плевральной полости. Опасность заключается в том, что он вызывает сжатие легочной ткани. В результате происходит нарушение кровообращения, а также возникает риск смещения органов в средних отделах грудной клетки.

У Романа диагностирована двусторонняя пневмония, развилась дыхательная недостаточность. Из-за сильной интоксикации организма начался сепсис, у Костомарова посинели конечности, передает "СтарХит".

Татьяна Навка обратилась с печальным посланием об угасающем на глазах Костомарове. Фигуристка не находит себе места из-за тяжелой болезни бывшего партнера по танцам на льду.

Навка отметила, что сейчас думает только о Романе и желает ему скорейшего выздоровления. "Самое мое главное желание на данный момент, чтобы Рома поправился. Прошу всех моих подписчиков, поклонников фигурного катания и просто неравнодушных людей помолиться о его здоровье", - попросила Олимпийская чемпионка.

Напомним, в больницу Костомаров попал несколько дней назад. Спортсмен не щадил себя и продолжал работать с высокой температурой. Он жаловался на кашель и боль в груди.

После госпитализации ему резко стало хуже. Никого из родных знаменитого пациента в реанимацию не пускают. Его жена Оксана Доминина и родители не находят себе места из-за происходящего.

Сейчас коллеги, друзья и поклонники желают скорейшего выздоровления олимпийскому чемпиону. Наталья Подольская написала: "Рома, я уверена ты справишься! Очень много людей тебя любят и молятся за тебя".

Алексей Ягудин был краток: "Рома, борись!"

"Роман Сергеевич сейчас борется за жизнь! Он сильный, я точно знаю. Молюсь. Мы вместе с тобой, чемпион", - написала Регина Тодоренко, выступавшая в паре с Костомаровым в шоу "Ледниковый период".