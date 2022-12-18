Татьяна Навка заявила о болезни Марата Башарова

Актер Марат Башаров Фото: Даниил ОПАРИН

Татьяна Навка высказалась о скандальных поступках Марата Башарова и его зависимости. Знаменитости знакомы долгое время.

"Я считаю, что талант не пропьешь. Марат Башаров очень харизматичный человек и мне очень жаль, что эта болезнь его подкосила и не дала возможность стать тем, кем он мог бы стать", - высказалась Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Олимпийская чемпионка высказалась и о скандальных поступках артиста: "Он, к сожалению, страдает алкоголизмом. И когда он приходит в это состояние, то не контролирует себя. Это отвратительно, ужасно и мерзко, что он не может с этим бороться".

Отметим, Марат Башаров был женат три раза. И если со своей первой супругой Елизаветой Круцко он расстался из-за измен, то два других брака артиста рухнули из-за рукоприкладства актера. Особенно натерпелась третья избранница Елизавета Шевыркова.

Пьяный муж бил ее, даже когда она носила под сердцем их общего сына Марселя. Под воздействием алкоголя, по словам женщины, Марат становился совершенно другим человеком. "В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя - Игорь Леонидович. Когда пьяный, он говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я Марат Алимжанович так себя вести не могу»", - огорошила Лиза признанием Андрея Малахова.

Бывшая супруга несколько раз пыталась спасти возлюбленного от алкоголизма. Даже после расставания она умоляла Марата закодироваться, но он этого так и не сделал. Говорил, что не поможет.

Башаров давно не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем. По словам актера, он любит выпить. Актер признавался, что начал сильно пить после того, как стали умирать его родные и близкие. "Это мой большой грех... Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - заявлял Марат.