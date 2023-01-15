Поисково-спасательные работы на месте падения самолеты уже начаты
Фото: REUTERS
Стали известны подробности авиакатастрофы с самолетом компании Yety при посадке в аэропорту столицы Непала, Катманду.
На борту находилось 72 человека, в том числе - четверо членов экипажа. Среди пассажиров было 53 гражданина Непала, 5 граждан Индии, четверо россиян, два обладателя корейских паспортов, по одному - пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции.
Имена погибших пока не опубликованы. Причины авиакатастрофы также пока не установлены.
На нескольких видео, уже попавших в Сеть, видно, что только что самолет вдруг начал крениться на бок, а затем падать.
Борт пассажирской авиакомпании Yeti Airlines разбился рядом с международным аэропортом Похкара, который продолжает оставаться закрытым.
Имена погибших пока не опубликованы. Причины авиакатастрофы также пока не установлены
Фото: REUTERS
Поисково-спасательные работы на месте падения самолеты уже начаты; найдено не менее 40 тел погибших.
Дипломаты посольства Российской Федерации в Катманду продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и судьбу российских граждан.
Чуть позже AFP сообщил, что погибли не все люди на борту. Есть выжившие при крушении самолета в Непале, они госпитализированы.